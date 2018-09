Sabbado, 29 de outubro de 1910

INGLATERRA

A questão cambial no Brasil

LONDRES, 28 (d)- O “Financier” , tratando da questão cambial, diz ser indiscutível que as condições econômicas do Brasil justificam a considerável elevação da sua taxa cambial mas a recente baixa demonstra que o ministro da fazenda exaggerou a alta.

Julga o mesmo jornal que a taxa de 17 dinheiros, constitue actualmente a taxa normal e aconselha o ministro da fazenda a não applicar ao cambio os methodos artificiaes que deram resultados desastrosos para a valorisação do café.

O “Financier” termina as suas considerações, dizendo que os melhores amigos do Brasil já já se mostram reciosos com certas tendências da actual administração financeira desse paiz. (pág.2)

ITALIA

Um monumento a Shakespeare em Vienna

ROMA, 28 (E.)- No próximo domingo será inaugurado em Verona um monumento a William Shakespeare.

Essa homenagem ao grande trágico inglez tem a sua origem num sentimento de gratidão do povo de Verona, pelo facto de ter Shakespeare, na sua tragédia “Julieta e Romeu”, exhumado uma pagina daquella cidade.

Falarão por occasião da inauguração, o syndico de Verona, e o sr. remell Rodd, embaixador da Inglaterra junto do Quirinal: O sr. Luiz Lazzatti, presidente do sonselho, assistirá á inauguração. (pág.1)

BIBLIOTECA NACIONAL