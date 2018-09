Domingo, 30 de outubro de 1910

NOTAS & INFORMAÇÕES

Dizem de Londres que, em discurso pronunciado em Manchester, o sr. Pease disse que a Inglaterra era portal forma superior no mar a qualquer colligação de forças navaes estrangeiras, que uma invasão é impossível.

A Allemanha- disse o orador- retarda o programma naval. Esperamos que seja este um primeiro passo para a reducção de armamentos.

– No discurso que pronunciou em Darlington, sir Edward Grey, ministro do exterior, disse que as questões principaes que o século actual terá de resolver não serão as questões políticas, mas as questões sociaes. As nações se tornam cada vez mais dependentes uma da outra, e não há razão alguma para receiar-se a guerra, quando uma vasta maioria das gentes deseja a paz.

Na reunião do ministério realisada na ultima quinta-feira o sr. presidente da Republica declarou que estando apenas por dias o presente período presidencial, não teria o actual governo novas iniciativas, devendo limitar-se a decisão de assumptos já estudados e a inauguração de obras e serviços públicos até 15 de novembro. No dia 3 do mez próximo inaugurará a linha férrea de Angra dos Reis.

No dia 5, assistirá a innauguração do palácio da Policia Central, e talvez o do pavilhão das moléstias nervosas no hospital Nacional.

No dia 9, assistirá á inauguração das reformas e da transformaçõa por que passou o museu Nacional.

No dia 10, inaugurará a remodelação do jardim Botanico e a sua nova feição industrial. (pág.1)

