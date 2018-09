Segunda-feira, 31 de outubro de 1910

A escola primaria no Japão

A “Nuouva Antologia publicou, dtado de Tokio, um artigo do sr. Eurico Caviglia, que nos dá interessantes informações sobre a instrucção primaria no Japão.

Um dos característicos da civilização japoneza, escreve o sr. Caviglia, é o grande cuidado que lhe merece a juventude.. (…)

(…)O fim principal da escola japoneza é o progresso da nação , para o que ella procura sempre affeiçoar o carcter do futuro cidadão. Naturalmente, não é com o programma de estudos que isso se consegue- mas com a acção quotidiana do professor, que tendo em vista aquelle elevado fim, procura instigar na criança hábitos de ordem e disciplina. (…).

E’ assim que um ministro da instrucção escreveu em 1907 as seguintes palavras no seu relatório: “ A educação influi poderosamente no progresso ou no regresso de uma nação, e a nossa Victoria na ultima guerra é devida, em grande parte, á excellencia das nossas escolas. Por isso toda a nação deve cooperar para o aperfeiçoamento de nosso systema de escolas, para assim podermos sustentar os nossos direitos no campo da rivalidade internacional”

Na abertura das aulas nas grandes festas solennes é costume ter-se uns rescripto que o imperador dirigiu ás escolas em 1890 e que contém estas palavras: “ Vós, nossos súbditos, sede amorosos com os vossos Paes e affectuosos com os vossos irmãos; fazei progredir o paiz e promovei os interesses communs; respeita sempre a constituição e observae as leis; e se as circumstancias o exigirem, offerecei-vos corajosamente á pátria. Assim mantereis a prosperidade do vosso throno imperial, coevo do céu e da terra.”

Todos os homens de Estado quando sedirigem á juventude tratam da disciplina da alma e do intellecto, da obrigação individual pelo bem geral da fidelidade ao imperador.

Nas escolas japonezas não há ensino religioso. A palavra “religião corresponde no Japão a “ “ensinamento, doutrina. Deus é o “Kami”, que significa “ssurprehendente, maravilhoso”. O verdadeiro único culto nacional é o culto dos mortos, nascido do amor e da gratidão par comos antepassados e sobre o qual se funda a familia.

Para os japonezes é divino tudo quanto se refere á origem e aos destinos do seu paiz e da família imperial. E o seu patriotismo é tão sublimado que se tornou quase uma religião.

Uma professora japoneza embaraçou seriamente uma senhora italiana perguntando-lhe, certa vez, se era certo que nas escolas occidentaes se ensinava que as crianças descendem dos símios. A senhora italiana procurou mostrar como os scientistas positivistas explicam a origem do homem, e perguntou á professora japoneza:

– E a senhora, que é que ensina nas escolas a esse respeito?

– Nós ensinamos que a raça que originalmente habitava o Japão era uma raça de deuses . vieram depois os chinezes, os malios, os mongóes, mas todos foram absorvidos pela raça divina, e a sua natureza humana quase desappareceu.

Mas sómente o imperador e a sua família são puramente divinos.

Assim, a criança japoneza apprende nas escolas a origem divina da nação, as suas glorias lendárias e históricas as suas aspirações. Com os primeiros exercícios os passeios militares e as marchas, o escolar japonez se habitua á ordem, á disciplina, á acção concorde e collectiva.

As canções patrióticas lhe infundem a Idea do sacrifício á pátria, primeira e única mãe commum, que resumr todos os direitos do cidadão e lh’os garante quando é forte pelo valor dos seus filhos. (pág.2)

Declarações do sr. Hérmes

(…) “A carta é o resultado de uma combinação feita entre mim e o dr. Amarilio e foi dada á publicidade justamente para que a opinição se manifestasse, pois eu quero viver com a opinião, quero que se saiba que não trago para o governo preocupações de ordem pessoal, que o meu desejo é acertar, honrando a Republica no alto posto que os meus cidadãos me confiaram, promovendo o bem estar geral e a felicidade da Pátria.”

Prosseguindo, disse o marechal: “ Tenho o mais profundo desprezo pelos bajuladores.Eu quero que todos os actos do meu governo soffram a analyse e a crítica rigorosa da opinião publica. Naturalmente que terei mais que fazer, do que perder o meu precioso tempo a ler verrinas, injurias, calumnias, ataques pessoaes ao presidente e aos ministros, pois esses processos são sempre o resultado de especulações indecorosas ou provocadas por interesses contrariados.(…)

Eu conto com a collaboração da imprensa para o sucesso da minha administração. Através das suas apreciações, eu poderei verificar se o governo andou bem inspirado praticando qualquer acto, e dou-lhe a minha palavra de honra que terei grande e íntima satisfação de voltar atrás de qualquer resolução, sempre que me convencer de que errei e não foram acertadas as minhas deliberações. (…)

Não tenho a preocupação de dominar politicamente o paiz. Acato a autoridade dos chefes de prestigio real aos Estados e na Federação, cujo predomínio já era um facto, antes da minha eleição; mas desejo que elles se organisem em um grande partido, com cujo directorio me entenderei.

Fazendo tal exigência, estou plenamente convencido de que presto um assignalado serviço á Republica e a minha autoridade de chefe da Nação não será attingida com pequenas dissenções nem com desgostos provocados por nomeações e favores do governo.

Fases interesses pessoaes, ou de natureza propriamente política e partidária, serão discutidos dentro dos corpos directores do partido, colocando o governo acima desses interesses.

Posso assegurar à Nação que eu em caso algum porei as minhas sympathias pessoaes acima do que considero ser o bem publico e o interesse geral.(…)

Educado na escola da disciplina e da obediência, não pleiteei a posição; mas, desde que a acceitei, procurei honrar a confiança em mim depositada e darei a própria vida, se for preciso, na defesa da Republica, esforçando-me para contribuir, tanto quanto em minhas forças caiba, para o bem estar geral do povo brasileiro e para a grandeza e prosperidade da minha Patria.” (…)(pág.3)

