Domingo, 11 de dezembro de 1910

Os acontecimentos no Rio

O governo do Estado recebeu hontem pouco depois do meio-dia um tlegamma do dr. Rivadavia Correa, ministro do interior, communicando haver rebentado um movimento subversivo de marinheiros e soldados, a bordo do “scout” “Rio Grande do Sul” e do batalhão naval.

Dizia ainda a informação: “ A officialidade do “scout” poude dominar a insurreição, mantendo-se apenas a revolta no batalhão naval, que está isolado na ilha das Cobras.

O governo tomou providencias enrgicas, esperando suffocar o movimento de indisciplina.

Todos os navios da esquadra e as forças de terra estão firmes ao lado do governo.”

ALLEMANHA

Pormenores sobre a sessão do reichstag- As desordens do bairro de Moabit- A questão de Agasir- A situação nos Balkans- O commercio da Allemanha na Persia

BERLIM, 10(H)- Depois da discussão do orçamento, na sessão de hoje do reichstag, o sr. Bethmann Hollweg, chanceller do império, disse que os socialistas são em parte responsáveis pelas gravíssimas desordens que se deram, há mezes, no bairro de Moabit e que a policia, nessa occasião, não fez mais do que o seu dever. O governo quer reprimir rigorosamente, de conformidade com o direito commum, todos os desordeiros.

A questão de Agadir, em Marrocos ainda não está de todo esclarecida mas a Allemanha agirá resolutamente para proteger os direitos de seus súbditos.

Accrescentou o sr. Bethmann Hollweg que a entrevista do imperador Guilherme com o czar Nicolau II, em Potsdam, deu resultado muito satisfatório. Tanto a Allemanha como a Russia são partidárias do “status quo” nos Balkans. A Allemanha reconhece que a Russia tem interesses especiaes no Norte da Persia. A Rússia não difficultará alli, de modo algum, o commercio allemão; mas , ao contrario, facilitará os meios de importação alleman em Bagdad e Hanekin. As boas relações com a Russia estão plenamente confirmadas.

INGLATERRA

Os mercados brasileiros e os comerciantes inglezes

LONDRES, 10 (D.)- O “Financier”, notificando a fundação do Banco Brasileiro-Belga, chama a attenção do governo para o crescente desenvolvimento das relações commerciaes entre o Brasil e os principaes paizes europeus, especialemnte a Allemanha e a Belgica, dizendo que a Inglaterra está aos poucos, perdendo a posição privilegiada que tinha outróro nos mercados brasileiros.

Accrescenta o “Financier” que concorre para este resultado a attitude hostil de parte da imprensa ingleza que persiste em manifestar opiniões pessimistas sobre o Brasil, fazendo com que os commerciantes inglezes descuidem dos mercados brasileiros que vão sendo explorados pelos allemães, belgas e norte-americanos.

INGLATERRA

Conflictos religiosos na India

LONDRES, 10 (H.)- Communicam de Calcuttá que, nos últimos dias, se deram graves conflictos religiosos entre hindus e mahometanos.

Esta manhan, os mahometanos, que se têm reunido em grandes comícios, ameaçaram o bairro hindu de Marvari. As tropas de cavallaria carregaram sobre os assaltantes, oitenta dos quaes ficaram feridos.