Terça-feira, 13 de dezembro de 1910

Exposição Weingärtener

Continua a ser muito concorrida a exposição do pintor Pedro Weigärtener.

O facto é muito consolador e de ordem a eanimar os que confiam no progresso da nossa cultura artística: consolador também porque é uma justa recompensa a uma artista de raro mérito. Esse pintor de nome rebarbativamente allemão é hoje uma das figuras culminantes da arte nacional, embora, recolhido na sua modéstia, despreze os preconicios retumbantes e as honrarias officiaes. Tem-se censurado o facto de residir em Roma e de só pintar assumptos exóticos. A censura não é justa, nem é de todo verdadeira. De que não é verdadeira há innumeras provas nas telas que o illustre artista tem deixado em mãos de admiradores brasileiros, quase todas de assumptos do seu querido Rio Grande do Sul, que elle visita regular e periodicamente, para rever os parentes e para colher novos assumptos, pois Weingärtner é um trabalhador ingatigável que não comprehende a vida sem a pintura e não concebe as 24 horas do dia sem penssar muitas dellas com o pincel entre os dedos. (…)

(…) Terminamos este rápido passeio pela exposição, com a noticia, naturalmente grata, de que um amador de bom gosto já se apressou em adquirir o quadro n. 36, “De volta da feira”, um dos melhores da exposição.

ITALIA

A revolta do Rio- Declaração da legação do Brasil

ROMA, 12 (H.)- A legação do Brasil junto do Quirinal, em communicado à imprensa desta capital, declara que os acontecimentos militares do Rio de janeiro não têm caracter político, mas são os resulyado do tratamento de que se queixam os soldados.

A rebelião, accrescenta, será dominada rapidamente.

Todos os jornaes occupam-se largamente do assumpto.

HESPANHA

A propaganda republicana- Falta de união- “Imitemos Portugal”

MADRID, 12 (D.)- O sr. Sol y Ortega pronunciou hontem um discurso em Santander, dizendo que, emqunto não houver união entre todos os republicanos, o seu ideal fracassará.

Se tal união for feita quanto antes, declarou o sr. Sol y Ortega que se retiraria á vida privada.

Em Merida, effectuou-se hontem um comício republicano, sendo pronunciados diversos violentos discursos contra a monarchia. Disse um orador: “Falemos menos e unamo-nos. Imitemos Portugal”.

A numerosa assistência applaudiu calorosamente todos os oradores.

ESTADOS UNIDOS

Os Estados Unidos e a America Latina

NOVA YORK, 12 (D.)- “The World’s Work” publica um artigo do sr. John Barrett, que insiste na necessidade de fomentar o intercambio commercial dos Estados Unidos com a America Latina.

O articulista apóia a Idea que o presidente da Republica exprimiu há dias, em uma longa mensagem, que dirigiu ao congresso, para o restabelecimento de bancos norte-americanos em todas as grandes cidades da America do Sul.