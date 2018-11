Sexta-feira, 16 de dezembro de 1910

O ESTADO DE S. PAULO

O desenvolvimento attingido ultimamente pelo “Estado de S.Paulo” em sua larga diffusão por varias circumscripções da Republica e a sua posição na imprensa brasileira, levaram-nos a ampliar todas as secções de nossa folha, especialmente o serviço de informações do paiz e do exterior, de modod a correspondetmos à animação que do publico recebemos e aos compromissos que tacitamente assumimos para com os nossos leitores.

Para esse fim acabamos de installar no Rio, uma succursal desta folha, na qual se concentram todas as secções de redacção e administração. A’ testa deste novo departamento do “Estado”, acha-se o sr. Sertorio de Castro, jornalista de reconhecida competência, que já tem dado as melhores provas do seu valor, sustentando com brilho e assiduidade a secção “O que há de novo”, quase diariamente publicada neste orgam. Não só aos nossos interesses jornalísticos servirá a succursal do “Estado”, no Rio: ella será também um centro de attracção e de convergência para todos os paulistas na Capital da Republica, um ponto de informações seguras do nosso Estado e para o nosso Estado. Aos nossos assignantes servirá de escriptorio durante uma eventual permanência no Rio, podendo qualquer delles se utilizar do nosso endereço para sua correspondência postal e telegraphica. (…) Tudo quanto se referir ao Estado de São Paulo encontrará na nossa succursal uma repercurssão sympathica; pondo-nos em mais intimo contacto com a grande imprensa carioca e com a alta administração do paiz, será ainda o nosso escriptorio no Rio um factor apreciável de approximação e de solidariedade, não só dos que, como nós trabalham na rude, e por vezes, tão ingrata tarefa jornalística, mas também das populações da vastíssima zona que constituem a nossa natural clientela e que por nosso intermédio, cada vez mais se estreitram nos communs interesses economicos, nas idênticas aspirações Moraes e políticas, formuladas e defendidas na mesma harmoniosa língua que assegura, mais do que qualquer outro elemento, a unidade nacional, base do nosso progresso e da nossa grandeza.

Cuidando nas altas cogitações nacionaes, não nos afastamos, porém do nosso Estado, cuja vida, cujo rápido progredir , orgulho dos seus filhos, queremos minuciosamente recontado, nas suas menores manifestações, coma segurança e a rapidez que nos offerecem actualmente as nossas vias de communicação. Assim, além da vasta rede de correspondentes já estabelecida em todo o Estado e que iremos ampliando constantemente, inauguraremos dentro em pouco uma succursal em Santos a opulenta capital commmercial do Estado, o estuário da sua formidável producção e receptáculo principal dos productos importados, onde uma população activa e independente, encontra sempre, nos lazeres daquella colossal colméia, algumas horas para acompanhar, com dignificante zelo, o desdobrar da vida nacional.

Nação nova, absorvida por uma serie de problemas que exigem da sua parte soluções rápidas e audazes, de modo a garantir a sua posição no concerto dos povos civilizados, não nos é licito, por isso mesmo, deixar de seguir com a mais viva attenção os acontecimentos que se desenrolam nos outros paizes do globo e nos quaes frequentemente teremos de ir buscar a lição e o exemplo. Dahi o cuidado que o “Estado” põe em informar os seus leitores, com a maior minuciosidade possível, do que se passa no estrangeiro, já por um copioso serviço telegraphico de todo o mundo, já pela correspondência espistolar em que se resume, em cada correio, a vida dos paizes civilisados. Para melhor execução desse serviço o “Estado” mantem há bastante tempo um escriptorio em Lisboa, sob a direcção do distincto jornalista sr. José Brabosa, além de correspondentes telegraphicos e epistolares em Pariz, Berlim, Roma etc.

As nossas relações cada vez mais intensas com a Italia, e número considerável de italianos que cooperam comnosco no progresso do paiz, obrigam-nos a dispensar um cuidado especial às informações daquella gloriosa nação. Para que as possamos ter mais completas e seguras, do que as de que dispomos actualmente, resolvemos estabelecer uma succursal em Roma, para onde partirá brevemente o nosso illustrado collega dr. Henrique Coelho, que alli assumirá a direcção dos nossos serviços. (…)

E, como a funcção jornalística não se pode limitar apenas á informação, continuaremos a trazer para as nossas columnas a contribuição das idéas de um corpo de collaboradores escolhidos entre os melhores escriptores e publicistas do paiz e do estrangeiro.

Eis, em largos traços, o programma que nos preparamos para executar no próximo anno de 1911, com a confiança e a serenidade que nos asseguram a fidelidade e dedicação dos velhos leitores e o sempre crescente apoio dos novos que surgem de cada ponto dos nossos Estados, apenas o alcancem as communicações, cujo centro de irradiação se fixou, desde os primórdios da nossa existência histórica, neste sitio em que hoje assenta a formosa e rica cidade de S.Paulo.

A REVOLTA NO RIO

A paz no mar- Uma communicação feita ao almirante Furtado de Mendonça

RIO, 15- Os commandantes de diversos navios de guerra declararam hoje ao almirante Furtado de Mendonça, reinar completa paz a bordo, correndo os trabalhos normalmente.

NO PAIZ DOS ARCHIMILLIONARIOS

Não há quem ignore que a popularidade de Roosevelt provem sobretudo da sua campanha contra os detentores das grandes fortunas e dos esforços por elle realizados para conjurar os perigos que a plutocracia americanaelle realizados para conjurar os perigos que a plutocracia americana podia trazer ao paiz. Em quanto a indignação e a revolta dos milhares de victimas dos nababos augmentava e crescia, os que dessa indignação eram alvo lançavam mão de todos os meios para pôrem a salvo os milhões conquistados pelas manobras mais odiosas. Promettia-se, ao mesmo tempo, uma nova era de honestidade. O certo, porém, é que duma honestidade tão apregoada ainda nada resultou de immediatamente prodigioso.

Eis, porém, que os Estados Unidos se encontram em presença duma outra ameaça. Por uma mudança bem comprehensivel de táctica, os archimillionarios, depois de terem accumulado montões de ouro e de terem feito mão baixa em todas as grandes fontes de dinehiro, afivilam hypocritamente a máscara da benevolência.(…)

E cria-se assim uma nova aristocracia- a dos millionarios philantropicos. Os caçadores d’ouro tornam-se assim inesperadamente almas libeares e cândidas, envolvendo-se no manto da bondade, e disputando uns aos outros o primeiro lugar entre os que mais liberalidades praticam. Tudo isso não passa duma política artificial, com a qual se illudem as massas crédulas, política que se vae accentuando em cada dia que passa, e da qual a combinação imaginada pelos Rockefellers offerece, presentemente um dos mais typicos exemplos.

Uma bella occasião, principiou a circular pelos Estados Unidos o boato de que o presidente da Standard Oil e seu filho haviam deliberado occupar-se de obras de beneficiencia. Como se os seus milhões os esmagassem, annunciavam que iam dalli em diante empregal-os na attenuação dos sofrimentos alheios, na propagação do ensino, que deve arrancar os operários aos antros da miséria, e no desenvolvimento de todos os elementos do progresso. Ao saber disto, o senador Gallinger excalmava de admiração: – “E’ o mais bello acto de magnanimidade que até hoje tem sido praticado!’.

Entretanto, a noticia foi acolhida com surpreza. E’ que não havia até então todo o territori sobre que flutua a bandeira estrellada, homem mais cordialmente detestado do que John Rockfeller I. Toda a gente sabia que o seu ouro era mal ganho.

Vivia isolado, sem amigos verdadeiros, vergado sob o ódio de toda uma nação; caminhava, leproso moral, curvado sob o opprobrio universal, sem que uma só mão se lhe extendesse num gesto de symphatia, obrigado como um malfeitor, a submetter-se a varias perseguições judiciaes. Na sua frente, só via surgir gente que se preparava para o delapidar e que para isso tinha todo o direito.

Atormentado pelos escrúpulos religiosos, e sentindo a edade corroer-lhe as forças physicas, pensou, há quatro annos, em readquirir a tranqüilidade espiritual recorrendo à egreja baptista, da qual o rei do petróleo é um dos mais piedosos adeptos. Havia já construído templos e multiplicado os danativos para o culto sem haver conseguido, conforme os caricaturistas lh’o faziam sentir, abrir uma fresta que fosse de Paraíso, impiedosamente fechados aos agiotas. (…)

Então acossado e espicaçado, assimilando theorias já realizadas por André Carnegie, Russel Saje e mais alguns dos seus êmulos, John I querendo, como é próprio de tdodo americano emprehendedor, ir por espírito de rivalidade mais e mais longe, decidiu instituir uma fundação gigantesca, que eclypsasse todas as outras. (…)