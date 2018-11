Domingo, 18 de dezembro de 1910

AVIAÇÃO

(…)Logo que seu apparelho estiver montado, Ruggerone vôará sobre S.Paulo, devendo as suas experiências se realizarem, no Hippodromo e no Parque Antarctica, que serão por certo muito pequenos para conter os curiosos que hão de querer assistir às experiências do arrojado aeronauta. E essa curiosidade é tanto mais justificada quando se considerar que, de algum tempo para cá, o nosso publico não tem tido occasião de apreciar nada de novo(…)

Accresce agora também o attractivo que exerce naturalmente sobre o publico o nome do aviador que vae ser o primeiro a voar em S.Paulo. Sim, porque Ruggerone é, de facto, um nome já feito pelos bellos “raids” que effectuou.

O seu ultimo triumpho Ruggerone o alcançou, há pouco tempo, em Turim, em um recente concurso internacional. Foi elle quem saiu victorioso, no certamem de altura(…)

No Parque Antartica e no prado da Moóca já foi iniciada a construcção dos “hangars” para o aeroplano de Ruggerone, que dentro em breve o publico de S.Paulo verá vôar.(…)

INGLATERRA

A luta eleitoral na Inglaterra- A constituição das novas camaras

LONDRES, 17 (D.)- A população do reino Unideo dedica o maior interesse ao pleito eleitoral, embora prevendo os resultados obtidos. Não haverá surpressas nas constituições das novas camaras, que serão quase eguaes às anteriores.

ALLEMANHA

Fallecimento do professor Gyer

BERLIM, 17 (D.)—Falleceu hontem, em Meran, no Tyrol, o professor Wilhelm Gyer, fundador da “Urania”, importantíssimo estabelecimento de astronomia existente nesta capital, destinado a vulgarização daquella sciencia.

S.Paulo moderno

Tanto nos diários quotidianos, como em conversas, fala-se do desenvolvimento extraordinário da cidade de São Paulo. Os poderes municipaes estão tratando de desenvolver o centro da cidade, abafada dentro dos lites traçados pelo largo dos antigos bandeirantes. Para isso, para este movimento sempre maior, a situação econômica do nosso grande e próspero Estado nunca foi melhor, o preço do café e de nossos principaes productos nacionaes tendo attingido um preço respeitável.

Não é só na parte econômica, que se nota o progresso, é em todos os diversos ramos da civilização moderna. Na parte artística, por exemplo, o progresso é deslumbrante. O povo paulista sustenta alli o resumo da Paulicea como capital artístico do Brasil, e encoraja os que se interessam pelas artes, e importam obras primorosas. (…)

