Segunda-feira, 19 de dezembro de 1910

ITALIA

O desarmamento geral e a Italia

ROMA, 18 (D.)- Os jornaes, commentando a resposta que o ministro do exterior, Marquez Antonio Di San Giuliano, deu ao embaixador dos Estados Unidos, sr. Leishman, acerca da acceitação por parte da Italia da proposta do presidente William Taft, relativa á limitação simultânea dos armamentos, declaram que Di San Giuliano accedeu por simples cortesia, accrescentando que as costas e as fronteiras das nações não se defendem com theorias e utopias irrealizáveis.

Os jornaes recordam, em fim as declarações feitas na camara pelo mesmo Di San Giuliano, o qual disse que não havia possibilidade de limitar os armamentos e que o governo preferiria não discutir o delicado assumpto.

ALLEMANHA

Os prejuízos soffridos oelos súbditos allemães na guerra do Boers

BERLIM, 18 (D.)- A “Norddentache Allgemaine Zeitung diz que o governo inglez não acceita os pedidos de indemnização feitos pelos súbditos allemães que soffreram prejuízos na guerra dos Boers. Accrescenta aquelle jornal que, sómente em relação a alguns casos especiaes, a Gran Bretanha acceita a proposta de serem os mesmos submettidos ao Tribunal Internacional de Arbitramento de Haya. O governo da Allemanha tratará de conseguir areconsideração dessa resolução do governo inglez.

NOTAS E INFORMAÇÕES

*O sr. presidente da Republica acompanhado do seu secretario e do chefe e sub-chefe da sua casa militar, visitou ante-hontem também o Supremo Tribunal Federal.

Quando s. exa. alli chegou pelas 3 horas da tarde, os ministros do Supremo Tribunal federal estavam reunidos em sessão sob a presidência do ministro Espírito Santo.

A sessão foi logo levantada e o sr. presidente da Republica foi recebido na sala de palestra do edifício pelos srs. Ministros e funcionários do Supremo Tribunal Federal.(…)

Antes de se retirar s. exa. exprimiu os votos que fazia pela harmonia dos Poderes Judiciário e Executivo, esperando que os srs. Ministros do Supremo tribunal Federal o auxiliassem com as suas luzes e o seu patriotismo a trabalhar pelo progresso e pelo engrandecimento do Brasil.(…) *

*Na sessão de 23 do mez passado da Academia de Sciencias de Lisboa, sob a presidência do sr. conselheiro Julio de Vilhena, e setando presentes entre outros, os sócios effectivos dr. Teixeira de Queiroz e Leite de Vasconcellos, este último apresentou os livros “Estudos da Lingua Portugueza” e “Factos de Sintaxe do Portugues Pópular”, do illustre philosofo sr. Julio Moreira.

A classe considerou estes livros com títulos de candidatura do seu autor a sócio correspondente.

O mesmo acadêmico leu o seu parecer favorável à candidatura do eminente brasileiro sr. Ruy Barbosa, para sócio correspondente da Academia. *