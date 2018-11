Terça-feira, 20 de dezembro de 1910

O maior café-concerto do mundo

LONDRES, 19 (D.)- No dia 26 do corrente será inaugurado nesta capital e maior café-concerto de todo o universo.

O novo centro de diversões, que se chamará “Palladium”, possue uma platéa que comporta cinco mil espectadores.

ALLEMANHA

A missão militar alleman ao Brasil

BERLIM, 19 (H.)-Dizem os jornaes que a missão militar alleman que vae para o Brasil, comporse-a de um major de estado maoir, um general, sete capitaes e doze tenentes das tres armas.

Cento e cinqüenta officiaes se offereceram para seguir na missão.

Os officiaes deixam o exercito com a promessa de tornar ao seu posto findos três annos.

PALCOS E CIRCOS

Polytheama

A companhia Lahoz representou hontem pela primeira vez na temporada, a velha e popular opereta de Planquete, “Os sinos de Corneville” moída por todos os realejos das diversas partes do mundo e tendo fornecido interessantes trechos para as quadrilhas, valsas e polkas dansadas por duas gerações de freqüentadores de bailaricos. Isto não quer dizer que não se ouça ainda com prazer a opereta, que fez as delicias de nossos avós, más quando bem representadas.

O desempenho de hontem, aparte os srs. Piraccini e Ferroni, foi uma bambochata. Já não falamos na sra. Cumeri nem no sr. Danesi, quase sempre desemcabidos e insulsos; mas ao sr. Bononi e na sra. Scott, dois artistas conscienciosos que hontem se desmandaram, estragando os respectivos papeis. (…)

O NOVO “RIACHUELO”

Além dos “comitês” municipaes destinados a promover neste Estado a substituição nacional em favor da aquisição do quarto “dreadnought” que deverá ser incorporado a nossa marinha de guerra com o nome de “Riachuelo”, foram ainda nomeados pela commissão Paulista mais os seguintes:

Amparo- Dr. Francisco de Assis Vasco de Toledo, coronel João Belarmino Ferreira de Camargo (…);

Avaré- Coronel Marcelino de Souza Franco, Jayme de Toledo Piza(…);

Brotas- Coronel Idyllio S. Marques Costa, Bento de Lacerda Filho (…)