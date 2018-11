Sexta-feira, 23 de dezembro de 1910

RIO

Prossegue com toda a aregularidade o inquérito policial-militar mandado abrir pelo governo para apurar a responsabilidade dos implicados nas ultimas revoltas dos marinheiros do “Minas Geraes”, “São Paulo”, “Deodoro”, “Rio Grande do Sul” e outros navios da armada;.

Foi hoje transferido de bordo do “Barroso” parao xadres do corpo de marinheiros nacionaes o foguista accusado do assassinato do primeiro tenente Carneiro da Cunha.

GRAN-BRETANHA

O processo das suffragistas

As vinte e uma feministas presas em 24 de novembro compareceram no dia seguinte, de manhan, perante o tribunal de Bow-Sreet. Uma das cabeças de motim declarou que partira as vidraças das residências dos ministros para protestar contra o governo. O juiz condemnou-a a dois mezes de prisão, declarando que a ré e as suas companheiras tinham sido muitas vezes tratadas com extraordinaria indulgencia.

Uma rapariga de 22 annnos confessou que apedrejara as janellas de um dos ministros, afim de que a prendessem, pois desejava ir reunir-se à sua mães, condemnada na véspera a duas semanas de prisão. O juiz condemnou-a a um mez de cárcere.

As outras accusadas soffreram penas análogas, salvo duas ou três que foram condemnadas a multa ou na impossibilidade de satyisfazer esta a duas semanas de prisão.

Apesar de tudo, as suffragistas não desanimam.

ALLEMANHA

A língua materna em Alsacia-Lorena

No dia 1 de dezmbro fez-se o recenseamento quinzenal da população da Alsacia-Lorena. Entre as rubricas que os habitantes deviam preencher achava-se a da “lingua materna”. Semelhante estatística tem uma importância especialíssima.

Foi por virtude da do ultimo recenseamento que o governo este anno incorporou no tewrritorio de língua alleman um bom numero de communas lorenas.

Há cinco annos, muitos indivíduos, por timidez ou por descuido, indicaram como língua materna a alleman.

O “Nouvelliste d’Alsace-Lorraine” aconselhou recentemente aos habitantes indígenas, que conheçam embora desegualmente, as línguas franceza e alleman, mencional-as ambas nas sua folhas de recenseamento, escrevendo sob a rubrica “língua materna: “francez e allemão”. A “Strassburger Poste” sobressaltou-se com taes conselhos e affirmou que a indicação das duas línguas como língua materna é contraria ao fima da estatística e que, em regra geral, há só uma língua materna, que é a mais corrente e aquella em que se pensa.

Crê-se que os habitantes indígenas da Alsacia-Lorena prestarão agora os seus esclarecimentos, de modo que o governo fique bem informado sobre as necessidades do paiz, no ponto de vista lingüístico e escolar.

BRITO CAMACHO – Novo ministro de fomento da Republica Portugueza, nomeado em substituição do Dr. Antonio Luiz Gomes, que passou a occupar o posto de ministro no Rio de Janeiro.

INGLATERRA

A catastrophe de Bolton- 150 cadáveres encontrados

LONDRES, 22 (H.)- Communicam de Bolton, onde se deu uma catastrophe nas minas, que as rebuscas das victimas continuam.

Durante toda a noite ultima não se encontrou nenhuma pessoa.

Foram encontrados 150 cadaveres.

Acredita-se que morreram 360 pessoas.

Não há mais esperanças de que se possam retirar ainda victimas com vida.

RUSSIA

Manifestação de estudantes em Odessa- Conflicto com a policia- Uma morte- Policiaes feridos

PETERSBURGO, 22 (H.)- Communicam de Odessa que hontem duzentos e setenta estudantes, que realisavam uma manifestação, tiveram um serio conflicto com a policia, no qual foi morto um estudante e ficaram feridos sete soldados.Foram effectuadas duzentas e trinta prisões.

A causa do conflicto dos estudantes em Odessa

PETERSBURGO, 22 (D.)- Attribue-se a causa do conflicto dos estudantes de Edessa a uma agitação política no mundo escolar superior da Russia.

O começo do conflicto foi uma intimação de dispersar feita aos estudantes pelo reitor da Universidade, o qual disparou um tiro de revólver. Os estudantes recusaram-se a obedecer à ordem. O vise-reitor appelou então para a policia, que foi recebida a projecteis de toda a espécie e a tiros de revólver. A policia fez fogo e feriu um empregado da Universidade; este facto indignou ainda mais os estudantes e determinou o conflicto.

