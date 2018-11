Sabbado, 24 de dezembro de 1910

Julgamos opportuno, hoje, na véspera da ascenção de Ruggerone,facto esse que há de construir, sem duvida, uma contecimento, nos annaes do Sport paulistano, reproduzir as seguintes linhas da autorisada “Illustrazione Italiana”, de 2 de outubro deste anno, traçadas com reconhecida com petencia de um distinctíssimo escriptor, Mario Moiasso sobre o circuito aérea de Milão: “Ruggerone, “Eros”, já não ´euma homem, mas um phenomeno aereao.

Não esperou sequer que o circuito fose iniciado para começar a voar.

Atirou-se para os ares dois dias antes da abertura do certamem e dahi em diante nunca mais parou. Quando ninguém mais voa, quando todos pos apparelhos já desceram, pode-se ter a certeza de que o biplano de Ruggerone continua a sua dansa incançavel. (…)

CURITYBA

O director da hygiene municipal, auxiliado pelo chimico do laboratório do Estado, deu hoje uma minuciosa busca no leite vendido nesta cidade, apprehendendo e inutilizando mais de 100 litros de leite falsificado, que com seus exame chimico ficou verficado conter mais de 55 por cento de água.

Foram muito poucas as amostras julgadas puras e em condições de serem entregues ao consumo publico.

COISAS ESTRANGEIRAS

(…) O sr. Roosevelt declarara entretanto com emphase que jamais pedira cargo algum, pois que todos lhe tinham sido offerecidose tributados.

E como este, varias outras inexatidõed, sem maior alcance, que deixaram porém numa attitude menos lisonjeira o ex-chefe do Estado, cujo retorno da Ilha d’Elba- segundo appelidavam seus partidários, de resto numerosos e fanáticos, o regeresso do Velho Mundo do grande caçador- levou na verdade a um Waterloo, após Cem Dias de uma atordoadora campanha oratória, se é que merece este nome a peculiar eloqüência do sr. Roosevelt.

A comparação histórica fora de resto desastrada, por envolver um prognostico de derrota. Os enthusoiastas americanos esqueceram que à marcha triumphal do golfo Juan a Pariz se seguiu a viagem forçada a bordo do “Bellerophon”. Esqueceram sobretudo que a fascinação, uma vez rota, difficilmente se reconstitue, e que o passado do sr. Roosevelt não é afinal o do imperador para permitttir a certeza de um “réveil Du nopléonisme”. Nem San Juan de Cuba se parece com Marengo, nem a criação da commissão inter-estadual de vias férreas é a Consordata ou o Código Napoleão.

Não direi que esteja acabada a vida política do sr. Roosevelt: sua resistência é grande, extensa sua actividade, viva sua tenacidade. Da campanha perdida não ficaram também silêncios de mortos nem lamentos de feridos. Apenas seu prestigio, que um momento pareceu levar tudo de vencida, saiu bastante mal ferido por haver prevalecido nos Estados Unidos, para proveito do paiz, o sentimento de defesa própria. O mundo está hoje de feitio que é força deixar livre acção a esse instincto de garantia.

Bruxellas, 1910. OLIVEIRA LIMA

ITALIA

O valioso achado de Pompéia

ROMA, 23 (D.)- Telegrapham de Nápoles que a mulher encontrada petrificada nas escavações de Pompeia tem brincos formados, cada um, de vinte e uma perolas branquíssimas em forma de cacho de uva, montadas sobre ouro.

Também os collares, as pulseiras e os amuletos, que adornam o corpo, são de ouro e pedra preciosas, estando em perfeito estado de conservação.

Opina-se que esse é o mais valioso dos achados feitos até agora nas escavações archeologicas de Pompeia.

INGLATERRA

A situação política em Cuba- Mobilização de forças- Os Estados Unidos occuparão de novo a ilha?

LONDRES, 23 (H.)- O “Daily Telegraph! Publica um telegramma de Nova York dizendo que os jornaes daquella cidade affirmam que a situação política, em Cuba, vae marchando para uma crise.

Já estão mobilisados cinco mil homens.

Prevê-se que os Estados Unidos occuparão de novo a ilha de Cuba nos primeiros mezes de 1911.

Comtudo, o “morning Post” publica um telegramma de Washington, desmentindo as noticias dos jornaes de Nova York e affirmando que as condições de Cuba são actualmente satisfatórias.

ESTADOS UNIDOS

Movimento revolucionário no Mexico

NOVA YORK, 23 (D.)- Telegrammas vindos de El-Paso informam que o movimento revolucionário mexicano extende-se até Chinalma. O general Navarro acha-se cercado pelos rebeldes em Pederialos, dispondo apenas de 250 homens.

RUSSIA

Os estudantes e os membros das sociedades secretas na Russia- Communicação feita à imprensa- Expulsão decretada pelo governo

PETERSBURGO, 23 (D.)- Foi hoje feita uma communicação official á imprensa de que, desde novembro ultimo, apesar da prohibição das autoridades universitárias, os estudantes realisaram reuniões obrigando a policia a dispersal-os. As sociedades revolucionarias distribuem nessas reuniões um appello concitando os jovens estudantes a lutar contra o governo. Foram presos apenas os estudantes que tomaram parte nas desordens para as quaes muito concorreram as sociedades illicitas.

Provada a culpabilidade de vários estudantes, o ministro ordenou a sua expulsão das escolas superiores.