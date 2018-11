Domingo, 25 de dezembro de 1910

NATAL

(…) O mundo encheu-se de templos, muitos dos quaes tanto os mais custosos do que esse, e em todos elles o humilde abrigo de brutos reaparece, desde os tempos mais remotos, cada anno, com a santa família, os pastores, os animaezinhos amigos, a estrella que refulgia em cima, mo anagulo do tecto, as theorias de anjos que circundavam o berço. A arte e a literatura nunca mais abandonaram o thema. Encontra-se nos primeiros monumentos christãos; reproduz-se infinitamente na pintura e na esculptura medieval; ganha o maximo esplendor de graça, de poesia ou de belleza nos frescos, nos painéis, nos entalhes, nas cinzeluras da Renascença; e ainda depois milhares de vezes estimula a imaginação ou a religiosidade dos artistas, desafia a valentia dos pinceis, dos cinzais, dos buris mais adestrados. Com a poesia, e mesmo encantamento persistente, a mesma attracção invencível. O “folk lore” de todos os povos guarda a respeito ingênuas e lindas canções com que, desde tempos immemoriaes, se embala a imaginativa das almas simples. Quem de nós não se lembra de uma estrophe, um relanço, um verso de uma dessas cantigas, que ouviu em criança, no lar, da bocca das mães ou das amas, nas festas do povo, da bocca de cantarinos devotos ?

Foste bem nascido,

Foste bem criado,

Filho de uma rosa

E de um cravo encarnado.

Nasceste em Belém,

Em palha deitado,

Os anjos cantando

-Bendito, louvado,

Para seempre, amém…

Hoje, como há mais de mil annos festeja-se por toda a parte o Natal de Jesus. Os nossos templos, como os primiticos templos christãos, ennchem-se de luzes e de ansiedade jubilosa(…)

ITALIA

O cholera- Declaração de médicos

ROMA, 24 (H.)- A convite do professor Guido Baccelli, a maior parte dos clínicos italianos que tomaram parte no congresso de medicina, hontem encerrado, assignaram uma declaração, affirmando que Roma e todas as outras cidades italianas estão indemnes do cholera

Conferencia do dr. Eugenio Egas

(…) Em seguida, o conferente relembra os intuitos do accordo luso-brasileiro, tal como o planejou Cosiglieri Pedrosos.

Apresenta quadros estatísticos do commercio intenacional do Brasil, e principalmente da exportação e importação luso-brasileira.

A passo que a exportação portugueza para o Brasil augmentou de um modo extraordinário, a exportação brasileira para Portugal diminuiu.

Os nossos mercados são favoráveis aos artigos portuguezes, e isto quer dizer, que a nação portugueza deve, por seu lado, procurar approximar-se de nós, o mais depressa e o melhor possível.

Mostra que a união pelos laços dos estudos, da literatura, da sciencia, existe de há muito e agora é maior.

O trabalho de Consiglieri frutificou rapidamente. Navios brasileiros já viajam para Portugal, e o governo portuguez já admittiu que sejam recebidos nos cursos portuguezes as certidões de exames expedidas pelos cursos de letras brasileiras.

Não nos é possível fazer um completo resumo da conferencia, que agradou francamente, porque, ella foi abundante de dados e setudos estatísticos de valor.

Tratando do cacáu, o conferente alongou-se em algarismos desde 1848 até 1909, e deixou provado que a approximação luso-brasileira será proveitosíssima para a valorização desse artigo, tão bem acceito, e em crescente augmento de consumo, por todas e em todas as nações cultas.

Brasil e Portugal são os principaes productores de cacáu, e pelas condições de clima e qualidade das terras que o cacau exige, o Brasil e Portugal podem dar um desenvolvimento colossal a essa cultura, tão largamente remuneradora.

Outros pontos curiosos da conferencia, brilhentemente tratado, foi o que se referiu ao futuro do Brasil, com os seus navios, com as suas esquadras, cortando todos os mares e levando o seu commercio e sua industria a todos os recantos da terra.

O conferente refere-se à expansão territorial e commercial das potencias, que tomam pelas armas aquillo que não podem conseguir pela paz.

Ora, diz o conferente, coma allianaça luso-brasileira, o Brasil, nesse futuro, que talvez não venha longe, terá, fornecidos pela velha mãe-patria, os pontos de apoio, os portos, os entreportos os depósitos de que necessitar para a sua expansão.

No Atlantico, Portugal poderá dar-nos entre-postos e portos na Angola, Guiné, Cabo Verde, Açores, Funchal e Lisboa. Dobrando o cabo da Boa Esperança, lá está Lourenço Marques, e essa grande colônia de Moçambique; mais adiante, na China, Macau e finalmente, mais longe ainda, Timor na Oceania. O pendão auri-verde tremulando em todos os mares, graças ao apoio da jovem republica portugueza.(…)

O QUE HÁ DE NOVO

O que tem sido o sitio- Nenhuma violência, nenhum excesso- Como são tratados os detidos (…)

Rio, 22 de dezembro de 1910.

O sitio do Districto Federal como em Nictheroy- manda a justiça dizel-o- nada tem sido de oppressivo nem de vexatório.

A’ parte as restricções oppostas à liberdade da imprensa política e partidária, que em épocas normaes e na vigência das leis foi sempre, para honra de nossa civilização, uma vez passado o tufão da demagogia, intangível e completa em nosso paiz, é forçoso reconhecer que o poder publico não exorbitou nem praticou ainda nenhuma violência odiosa, como dentro deste regimen de excepção poderia perfeitamente ter feito.

As próprias detenções de adversários da situação- em regra modestos auxiliares dessa mesma imprensa partidária- têm sido em numero muito reduzido e por prazo nunca excedente de vinte e quatro horas. Têm valido mais por um aviso do que por uma punição porque o sitio é, por excellencia, o império da delação e da vingança, que se exercem occultas nas dobras poluídas da carta anonyma endereçada à autoridade policial ou da intriga segredada ao ouvido. (…) S.

NOTAS & INFORMAÇÕES

*Hoje, na Universidade Popular de Piracicaba, o dr. Sebastião Nogueira de Lima, fará uma conferencia litero-musical sobre “Carlos Gomes e sua musica”

O conferencista falará sobre a individualidade de Carlos Gomes sua mocidade no Brasil, sua passagem pelo Conservatorio de Milão e estada na Europa e, finalmente sobre a sua vida musical, sua morte e consagração psthumas.

A’ medida que o conferencista tratar da musica de Carlos Gomes, far-se-ão audições demosntrativas, por meio de canto e piano, das diversas composições do grande maestro, no que será coadjuvado por diversos elementos artísticos de Piracicaba.

Nessa conferencia inaugurar-se-á o piano ultimamente adquirido pela U.P.P. para realização do seu programma artístico musical.*