Terça-feira, 27 de dezembro de 1910

BUENOS AIRES

Retardado- “La Prensa” em editorial de hoje sob o título “A politica ferro-viaria brasileira” reconhece o acerto como o governo do Brasil está extendendo suas estradas de ferro em cursos traçados, a par dos interesses commerciaes, não foram esquecidos os principaes estratégicos, na previsão de uma guerra com a Argentina.

O governo argentino deve também precaver-se aproveitando principalmente a navegação dos rios, para ligar as linhas nacionaes.

INGLATERRA

A conspiração nacionalista em Bombaim- Vinte e seis culpados- Condemnação de Savarkar

LONDRES, 24 (H.)- Retradado- Communicam de Bombaim, com relação à conspiração nacionalista descoberta há algum tempo, que se verificou estarem envolvidos no movimento veinte e seis pessoas, entre as quaes Savarkar.

Este ultimo foi condemnado à deportação perpetua, sendo confiscados seus bens.

INGLATERRA

Negociação de um tratado de arbitragem entre a Inglaterra e os Estados Unidos

LONDRES, 26 (H.)- Em telegramma de Washington, o “Times” diz que o governo norte-americano vae procurar, brevemente, negociar um tratado de arbitragem entre a Inglaterra e os Estados Unidos.

O tratado será modelado sobre o de Olney-Pauncefote, que foi estudato em 1897, e será o ponto de partida para a negociação de tratados similares com outros paizes.

INGLATERRA

A situação no Mexico

LONDRES, 26 (H.)- O “Morning Post” publica um telegramma de Washington dizendo que chegam áquella capital noticias inquietadoras a respeito da situação no Mexico.

O governo, julgando que é preciso reprimir com toda a energia a agitação, tem enviado importantes reforços e diversos canhões ao general Navarro, commandante das forças legaes.

