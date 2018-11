Quarta-feira, 28 de dezembro de 1910

INGLATERRA

O suplemento sul-americano inaugural do sr. marechal Hermes da Fonseca- O sr. James Bryce e os progressos de São Paulo e do Rio de Janeiro

LONDRES, 27 (D.)- O “Times”, no seu supplemento sul-americano publica hoje a mensagem inaugural do marechal Hermes da Fonseca, estampnado o seu retraro. Publica também uma entrevista com o sr. James Bryce, embaixador da Gran-Bretanha nos Estados Unidos o que representou o seu paiz nas festas commemorativas do centenário da independência no Chile. O illustre diplomata dis estar verdadeiramente maravilhado com os progressos dos paizes sul-americanos que visitou. Faz calorosos elogios ao desenvolvimento industrial de São Paulo, ao seu commercio, às suas obras de embellezamento e ao seu estado sanitário, citando, também, os melhoramentos do Rio de Janeiro.

INGLATERRA

A marcha da revolta no Mexico

LONDRES, 26 (D.)- Retardado- O “Morning Post” publica um telegramma de Washington, dando minuciosas noticias sobre a revolta do Mexico.

O general Navarro, operando contra os rebeldes, soffreu três revezes e recebeu ordens do governo para limitar-se a conservar as posições occupadas até a chegada dos reforços.

Os rebeldes estão fortemente munidos e muito bem entrincheirados.

Prevê-se de um momento para outro algum combate muito sério.

Outras informações dizem, porém, que os combates aaffrouxaram visto terem faltado aos rebeldes os meios de luta:

Os agentes dos rebeldes em Washington asseguram que o movimento se propaga rapidamentente e que os insurrectos estão bem providoas de dinehiro, assim como de armas e munições, porque conseguiram receber um contrabando.

Correm boatos de que as forças legaes estão autorisadas a executar em massa os rebeldes, tendo os comandantes ordens terminantes de não conservar nenhum prisioneiro.

Dizem também que os revolucionários, em represália, agem do mesmo modo que as forças legaes.

INGLATERRA

A esquadra norte-americana em águas inglezas- O que diz o “Standard”- A supremacia naval britannica- A situação internacional da Inglaterra

LONDRES, 27 (D.)- “The Standard”, em sua edição de hoje, anallysando a posição que a Inglaterra occupa entre as potencias navaes, diz que a presença da esquadra norte-americana em águas inglezas deve dar lugar a sérias reflexões por parte do almirantado britannico, a respeito da sua supremacia naval.

Referindo-se ao problema internacional diz não haver duvidas sobre a cordialidade de relações entre os dois paizes, convindo, porém, à Inglaterra não prescindir por completo de certas medidas, em eventualidades que possam surgir no decurso de épocas futuras.

RUSSIA

As relações sino-japonezas- Outra guerra?

PETERSBURGO, 27 (H.)- Os jornaes desta capital dão curso à boatos alarmantes a respeito das relações tensas entre a China e o Japão.

O “Tetch” affirma que a guerra entre os dois paizes será declarada certamente.

COISAS ESTRANGEIRAS

(…) A sociedade política ingleza foi sempre evolutiva: nunca se emperrou em formas acanhadas como nunca se desmanchou em gestos tyranicos. Os conservadores acceitaram sempre o progresso; os radicaes sempre respeitaram a tradição- dahi a harmonia daquella vida publica, modelo incomparável das demais.

Desta vez porém, e nisto consiste a novidade, comparando-se o momento com outros contemporâneos, os unionistas submettem-se, ou antes, caminham para a frente e propõem a transformação, ao passo que os seus contrários, liberaes, socialistas e irlandezes, visam mais longe, pretendem a eliminação. (…)

(…) O sr Asquith, espírito essencialmente lógico e intelligencia essencialmente jurídica, tem sobretudo cuidado de applicar a si próprio os preceitos de concisão do estylo e de propriedade da expressão que há poucos dias pregava á mocidade como reitor honorário de uma universidade escosseza; Wiston Churchill não resiste, porém, a traçar perfis irônicos dos seus adversarios; quanto a Lloyd George, o garcejo lhe é habitual e delle se acha a amostra na pergunta, a propósito da inscrepação de que a presente eleição é custeada pelos dollares americanos- allusão às subscripções dos irlandeses domiciliados nos Estados Unidos ao fundo do “home-rule”- desde quando desdenha a aristocracia britannica o dinheiro que lhe trazem os casamentos transatlânticos?

A irritação predomina visivelmente como nota no campo liberal, e isto sobretudo depois que o “leader” dos unionistas, sr. Balfour, descripto pelo sr. Churchill como amável philosopho dilettante que se contentacom malucar serenamente sobre a perversidade de um mundo sobre a perversidade de um mundo sobre que já não tenta exercer influencia, jogou ao radicalismo um golpe de mestre. Foi o caso que, tudo bem mais longe do que os seus adversários, os conservadores propõem agora, além da reunião das duas camaras em uma assembléa única para a votação dos projectos que levantarem entre ellas differenças accentuadas, nada menos do que o appello ao vato directo e preciso do povo, numa palavra o “referendum”, para as questões mais importantes que fundamente dividiram a opinião. (…)

Bruxellas, 1910. OLIVEIRA LIMA

