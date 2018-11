Sabbado, 31 de dezembro de 1910

A luta contra o beijo

Lemabram-se da definição de Affonso Karr?- o beijo é o amor que transborda pelos lábios. Ao depois, as definições multiplicaram-se com todas as nuanças do idealismo e do positivismo, com todas as falsidades que acompanham sempre o esforço de circumscrever num plano o que se adapta a planos infinitos. Entre as ultimas definições, estão as de Rostand no “Cyrano”, nas quaes o beijo é um pouco de tudo. Mas, geralmente, o homem não prefere estudar a natureza e a gênese do beijo: o mysterio desvenda-se bem melhor com a pratica docente; o retso nada vale diante da belleza do acto e desua bondade intrínseca. Nenhum estudo histórico sobre o beijo, nenhum esforço mental em estabelecer relações fantásticas entre o beijo e a sucção das primeiras edades da vida- Valem o que vale o próprio beijo. E é elle, durante toda a existência, o único acto verdadeiro de fraternidade universal: estabelece não só o contacto das epidermes e das mucosas como a união dos espíritos, sellando num simples acto material o que para um physiologista seria a fusão de duas cellulas vivas. Entretanto, todas as bellas considerações que acompanham o beijo não impedem que contra elle se movam accusações e batalhas. E estas assumiram actualmente uma vivacidade descabida, apesar do centro de combate estar num povo mais habituados a lutas doutras natureza- os Estados Unidos da America do Norte.

Não sei qual seja o pesadello que atormenta os norte-americanos a respeito do beijo; dir-se-ia que, embriagados pela belleza da vida, sentem o pavor dos perigos que a rodeiam, e marcham à procura das mais curiossas formas prohylacticas.

Recáe sobre os hygienisytas a primeira culpa dos ataques ao beijo. Muito hygienista ingênuo há de ter perdido o seu tempo a dizer mal da mistura tão fácil da saliva, e talvez recommendasse preservativos para a bocca. Ahi está, a acompanhal-os, em grupo de crentes e enthusiastas, proclamando a nova iconoclastia do amor, a suppressão, ou, pelo menos, a reducção do beijo.

A imprensa do mundo inteiro protestou com furor e indignação. O beijo é o mais commodo, o mais econômico e o mais tolerado dos instrumentos de prazer; representa para a expansão affectiva o que representam os cartões illustrados na gamma do carinho. Tanto mais que nem todos os povos têm a fortuna do povo brasileiro, de possuir um abraço que póde honestamente substituir o beijo, com uma intensidade de expansão não menos forte que a da união dos lábios.

Como renunciar a um acto que possue uma historia tão velha como a do mundo, que acompanha o primeiro instante de nossa vida, que a precede mesmo, e que para nós representa a expressão symbolica do amor em todas as suas manifestações? (…)

(…) A guerra contra o beijo é uma loucura; a guerra contra certos beijos é um dever. As leis americanas contra o beijo provam que aquelle povo moveu a alavanca da felicidade e avizinhou-se do pântano da tolice.

Esse povo lutou também pela castração obrigatória dos delinqüentes e pelo estabelecimento da eutanásia, nome elegante que apenas significa o dierito que competiria aos médicos de matar o próximo, quando ao seu parecer a vida do doente fosse um peso!(…)

INGLATERRA

Em Nova Yorj um sectário da “Mão Negra” fez voar duas casas commerciaes pertencentes a um negociante italiano.

LONDRES, 30(D.)- O “Daily Chronicle” recebeu um despacho telegraphico do seu correspondente em Nova York, relatando que um negociante italiano alli domiciliado, proprietário de duas casas commerciaes, foi victima de um attentado da “Mão Negra”. O referido negociante há dias recebeu uma carta lacrada intimando-o a entregar forte somma em dinheiro em determinado lugar, ao que elle se recusou. Hontem, sem que ninguém presentisse, um malfeitor pertencente á quadrilha secreta, lançou bombas de dynamite nas duas casas, tendo voado aos ares ambas, uma pouco tempo depois da outra.

Em Londres correm boatos alarmantes sobre a situação em Portugal, onde o operariedado faz exigências descabidas ao governo provisório- Os telegrammas qie se rwecebem na capital londrina, via Madrid, annunciam acontecimentos nada tranqüilizadores

LONDRES, 30 (D.)- Estão sendo divulgados nesta capital boatos alarmantes sobre a situação em Portugal.

Os telegrammas procedentes de Madrid dizem que as classes operarias fazem imposições absurdas ao governo provisório, o qual não conta, presentemente, com o apoio do exercito e da armada. Esses despachos accrescentam que o governo, receiando uma sublevação naval, fez com que trez cruzadores deixassem o Tejo, tendo sido descoberta em Lisboa uma ssociação secreta com o fim de promover a restauração da monarchia.

Foram effectuadas numerosas prisões.

Estas medidas não estão confirmadas, mas sabe-se com exactidão que algo de anormal se está passadndo na recente Republica.

ALLEMANHA

Agitação monarchica em Portugal?

BERLIM, 30 (D.)- Telegrapham de Lisboa dizendo que o governo portuguez desmente formalmente os boatos propalados por alguns jornaes de que haja qualquer agitação monarchica no exercito e na marinha.

Apesar de tal desmentido official parece porém, de certo modo enfraquecida a situação do governo portuguez.

AUSTRIA-HUNGRIA

O augmento da marinha de guerra

BUDAPESTE, 30 (H.)- O conde Kheun-Hederwary, presidente do conselho, declarou que o augmento da marinha de guerra é destinado a fortificar a autoridade da Austria-Hungria no concerto das grandes potencias da Europa.