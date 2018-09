Novo endereço, nova proposta

.

.

A partir dessa data esse blog passa a ser atualizado no endereço acima.

Com o novo endereço, o Blog ao Arquivo passa a ter amplitude maior. As notícias de cem anos atrás passam a ser postadas na seção “Há um Século” no novo espaço.

Assim, além de saber o que aconteceu há um século, os leitores passam a ter acesso a páginas, imagens e informações de outros períodos dos 136 anos do jornal.

Aproveitem.

Abraços,

Edmundo Leite, editor e coordenador do Arquivo Estadão.