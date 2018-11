Fé perde adeptos para atores sociais

Leandro Igor Vieira

Amor ao próximo. Daniel Fassa faz parte de grupo católico e dedica seu tempo a ações sociais (Felipe Rau/AE)

A estudante de moda Samanta Guisso, de 25 anos, dissocia fé de religião e diz que não precisa frequentar templos ou igrejas para ser uma pessoa melhor e atuar de modo positivo na sociedade. “Em vez disso, decidi que poderia usar o meu tempo livre em trabalhos voluntários.” O porcentual de jovens que pensam como ela só faz crescer, segundo especialistas e pesquisas. Tendência identificada também na enquete realizada pelo Focas no Facebook – apenas 65, em um universo de 2 mil pessoas, disseram se mobilizar pela religião.

“A dificuldade dos jovens não é com a fé em si, mas com os grupos religiosos institucionalizados”, afirma o professor de Ciências da Religião da PUC-SP Fernando Altemeyer Júnior. Dados divulgados recentemente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostram que o número de pessoas de 20 a 29 anos que se dizem sem religião passou de 6% para 9%, entre 2003 e 2009.

O teólogo Frei Betto aponta dois fatores básicos como causas para esse afastamento: a falta de orientação das famílias e uma falha de comunicação das igrejas. Para ele, é preciso ultrapassar a discussão religiosa e promover debates sobre paz, meio ambiente e justiça social. Causas capazes de reaproximar jovens e religião. “Uma forma de conquistá-los é tornando-os protagonistas dessa nova abordagem.”

Daniel Fassa, de 25 anos, é um desses protagonistas. Pós-graduado em Política, ele é integrante do Movimento do Focolares, braço da Igreja Católica que se dedica ao ecumenismo e à propagação do amor ao próximo. “Sinto-me chamado à ação social”, diz. O grupo costuma se reunir para discutir temas relacionados à juventude e ao bem-estar social. O discurso do movimento foge da linha impositiva questionada por Frei Betto: “A juventude cansou de ser guiada por discursos moralistas de padres e pastores. Ela quer ter voz”.