Internet: um fluxo viral de ideias

“As ideias têm poder de contágio”, destacou o biólogo francês Jacques Monod em 1964, sem saber que em 2011 sua teoria seria escandalosamente evidente.

Este ano, o sentimento de insatisfação coletiva ecoou e encontrou na internet o megafone necessário para a revolução. Os tuítes dos líbios mostraram ao mundo a violenta repressão do governo de Muammar Kadaffi, um evento no Facebook transformou a avenida Angélica em um grande churrasco, e o slogan “Nós somos 99%” contagiou 950 cidades que replicaram o modelo do Occupy Wall Street.

A web é uma epidemia. Um fluxo viral de ideias. O ambiente de uma geração criada sob a ótica da “cultura do compartilhamento”, que forma um batalhão de curadores involuntários. É para estes jovens que fizemos a pergunta-chave: E você, pelo que se mobiliza?

Queríamos estatísticas, opiniões e justificativas. Queríamos ibope, e um batalhão de curadores. Queríamos viralizar uma ideia.

Os vídeos abaixo mostram em números como os principais protestos do ano usaram a internet. Ao mesmo tempo, serviram para viralizar a enquete respondida por 2 mil pessoas que deu origem à este especial.