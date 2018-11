Jogadores frequentes têm mais massa cinzenta

Rafael Abraham

Pela primeira vez cientistas provaram que há alterações estruturais no cérebro de adolescentes que jogam videogame com regularidade. Mais especificamente, uma maior massa cinzenta no estriado ventral esquerdo – a parte mais importante do “centro de recompensas” do órgão. “Esta região é ativada sempre que a pessoa sente ou antecipa prazer, como comida e sexo”, diz Simone Kühn, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Ghent, na Bélgica, que encabeçou o estudo publicado na Translational Psychiatry.

Diversos estudos anteriores já haviam apontado a relação de videogames com esta área do cérebro, que é também ligada ao vício e à melhoria da lógica. Desta vez, 154 adolescentes de 14 anos de idade tiveram o cérebro escaneado através de ressonância magnética. Eles jogavam, em média, 12 horas por semana. Quem jogava mais de 9 horas foi considerado jogador frequente. Nenhum foi considerado jogador viciado.

Mas a equipe composta por 25 cientistas de 6 países ainda não conseguiu responder uma questão crucial: o uso frequente do videogame causa alterações no cérebro ou o indivíduo com cérebro diferente tende a ter mais prazer, e portanto jogar mais? “Iremos continuar o estudo”, diz Simone. O próximo passo é escanear pessoas que nunca jogaram, e então instruí-las a fazê-lo. Será possível, assim, definir se o videogame de fato causa aumento do estriado ventral.

“Nosso cérebro é plástico. É muito provável que o uso intenso de videogame, como qualquer outra atividade cognitiva, altere o funcionamento ou mesmo a estrutura cerebral, para o bem ou mal”, diz Guilherme Polanczyk, professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da USP e editor associado da Revista Brasileira de Psiquiatria.

Caso isso seja comprovado, uma suposição possível, e não necessariamente correta, é que o ganho de massa cinzenta poderia ser benéfico de alguma maneira. O jogo seria, então, encorajado. Mas é cedo demais para ir tão longe. “Não é uma resposta de sim ou não. Em muitos distúrbios de vício, ao menos, percebe-se diminuição do estriado ventral. Isso pode ser visto como evidência a favor de um encorajamento”, diz Simone.

Para Geraldo Busatto, pesquisador do Hospital das Clínicas, o resultado do estudo era esperado. “Quando uma região do cérebro é repetidamente acionada, é natural ter aumento das densidades das sinapses, as conexões entre neurônios”, diz. Por isso, alerta: nenhum alerta contra os jogos precisa ser feito. “Na verdade, o achado mais interessante deste estudo é o modelo de técnicas de imagem cerebral em comportamentos repetitivos – que pode ser usado para estudar dependência química”. Viciados em cocaína, por exemplo, possuem alterações cerebrais em diversas regiões. “Isso afeta o resultado do exame de imagem. Poder analisar o cérebro sem os efeitos danosos da droga é o mais interessante”.

