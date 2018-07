"A necessidade de entrada da PM na Casa de Detenção era absolutamente incontestável", diz ex-secretário

O ex-secretário de Segurança Pedro Franco de Campos disse que reafirma o relato que deu há 11 anos no julgamento do coronel Ubiratan Guimarães. “O que eu disse naquele julgamento eu reitero integralmente.”

Segundo ele, no dia 2 de outubro recebeu comunicado de que havia problema de disciplina na Casa de Detenção de São Paulo, e que deveria, assim, comunicar o comando da PM. O secretário disse que foi informado de que o Coronel Ubiratan Guimarães já estava se deslocando ao local, assim como juízes e corregedores. Ele então recebeu a informação de o problema estava se agravando.

O coronel Ubiratan teria dito que a situação era caótica e que seria necessário ingressar no Carandiru.

“A necessidade de entrada da PM na Casa de Detenção era absolutamente incontestável”, afirmou. “A minha preocupação era com a necessidade de entrar (no presídio). Havia necessidade? Havia.”

Só no final do dia é que o ex-secretário começou a receber informações sobre os detentos mortos: “Começaram a chegar notícias de oito mortos, depois 20, 30, 40, 50, 60. No dia seguinte, recebi a informação de que eram 111, e foi o que levei ao governador do Estado.”

Questionado pela advogada sobre como agiria hoje em uma situação semelhante, o ex-secretário afirmou: “Se tivesse a mesma situação, eu teria o mesmo procedimento.”