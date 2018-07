Advogada de defesa tenta desconstruir depoimento do agente penitenciário que depôs na segunda

A primeira testemunha de defesa a ser ouvida nesta terça-feira foi o desembargador Ivo de Almeida, que no dia do episódio na Casa de Detenção se reuniu com com o coronel Ubiratan Guimarães e com o juiz Fernando Antônio Torres Garcia, entre outros, para avaliar a situação no presídio. A sua função no presídio era tentar negociar com os presos, mas ele disse que “não havia verbalização” possível com os detentos.

A estratégia da advogada de defesa Ieda Ribeiro de Souza é desconstruir o depoimento do agente penitenciário Moacir dos Santos, testemunha de acusação ouvida na segunda-feira. A advogada questionou se os PMs comemoravam como um gol os tiros que davam nas celas, como Santos havia afirmado, e se havia PMs atirando na entrada do presídio. Almeida negou as duas informações. “Em momento algum eu vi policiais matando e comemorando”. Sobre os PMS entrarem atirando, ele afirmou: “Se o seu Moacir viu isso eu não sei, mas do meu lado ele não poderia estar, porque eu não vi isso“.

Questionado se alguém havia oferecido uma chave para ingressar no edifício, Almeida disse que o problema para entrar no Pavilhão 9 era a barricada feita pelos presos. Moacir dos Santos afirmou na segunda-feira que havia uma chave disponível e que os PMs arrombaram o prédio “por prazer”.