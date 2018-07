"Afetou a minha carreira", diz ex-diretor do Carandiru sobre invasão

“Foi uma coisa muito marcante, foi uma coisa terrível. Para mim isso aí foi uma covardia danada que fizeram com os presos”, afirmou o ex-diretor da Divisão de Segurança do Complexo da Carandiru Moacir dos Santos, em entrevista na saída do Fórum Criminal da Barra Funda na noite desta segunda-feira, 15. Para ele, a invasão que resultou em 111 mortes em outubro de 1992 “acabou com a carreira” dele. Ele foi uma das testemunhas de acusação ouvidas no primeiro dia de julgamento dos 26 PMs acusados de matar 15 detentos no segundo pavimento do Carandiru.

Confira o relato de Moacir dos Santos: