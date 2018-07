Análise: Advogado avalia interrogatório dos réus

PM na época da invasão do Complexo do Carandiru, em outubro de 1992, o advogado Marcos Aquino Pimentel estava na casa do então secretário de Segurança Pedro Franco de Campos. “Achei um absurdo o interrogatório dos policiais”, disse o advogado ao final da audiência desta sexta-feira, 19. Para ele, ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho e o ex-secretário foram os responsáveis pela ordem de invasão e, por isso, deveriam estar no lugar dos 26 réus acusados nessa primeira fase do julgamento pelas mortes no Carandiru. A abordagem feita pela PM era de alto risco, de acordo com Pimentel, com ameaça de contaminação de detentos portadores de HIV por meio de seringas infectadas.

Confira a análise do advogado: