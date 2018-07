O militante em direitos humanos e advogado Ariel de Castro Alves aguarda o julgamento de 26 réus do caso Carandiru, que está previsto para terminar neste sábado, 20. “É um julgamento histórico. Eu acompanhei o primeiro julgamento do Coronel Ubiratan Guimarães no ano 2000. É um divisor de águas na própria Polícia Militar. Apesar da descrença depois desse período de mais de 20 anos, esperamos que eles sejam condenados.”

Confira o depoimento de Alves: