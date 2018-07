Caminhoneiros bloquearam estradas pelo País durante a manhã desta terça-feira

Rodovia Cônego Domênico Rangoni amanhece bloqueada por manifestantes na praça do pedágio. FOTO: Ecovias

Após realizarem ao menos 35 protestos em 23 rodovias de nove Estados do País, na segunda-feira, manifestantes e caminhoneiros mantiveram os bloqueios em estradas de pelo menos cinco Estados na manhã de terça-feira, 2 de julho. Eles pedem redução no preço dos pedágios e dos combustíveis, mudanças na legislação e mais segurança. Nesta manhã, caminhoneiros bloquearam a Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, a Cônego Domênico Rangoni, no km 250, e a Anchieta, no km 63, mas as vias já foram liberadas.

TEMPO REAL

15h30 – A Cônego Domênico Rangoni foi bloqueada no km 250 por caminhoneiros durante a manhã, mas foi liberada pouco antes das 10h, com auxílio da Tropa de Choque;

– A Rodovia Anchieta foi bloqueada com barricadas no km 63, mas a via foi liberada por volta das 11h30;

– A Marginal Pinheiros foi liberada por volta das 9h30, após guardas municipais começarem a multar os caminhoneiros que bloqueavam a via.

Veja abaixo a situação das manifestações nas estradas e na cidade durante a manhã e o começo da tarde.:

13h23 – Manifestação de motoristas e cobradores de ônibus interdita agora a pista esquerda no Viaduto Jacareí. Eles protestam em frente à Câmara Municipal.

12h11 – A CET orienta aos motoristas que evitem se dirigir para a região central da cidade, pois os grupos de manifestantes no entorno do Terminal Parque Dom Pedro e no Terminal Bandeira causam lentidão por toda a região.

11h42 – Após barricadas, km 63 da via Anchieta já foi liberado, mas ainda há reflexos de lentidão.

11h38 – Depois dos protestos em rodovias de nove Estados do País na segunda-feira, 1, manifestações de caminhoneiros de Santa Catarina nesta terça-feira, 2, deixam aves e procos sem ração.

11h34 – Manifestantes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores ocupam agora o terminal Princesa Isabel, na região central. Também há ocupações nos terminais Bandeira, Parque Dom Pedro II e Mercado, que têm a circulação impedida, de acordo com a SPTrans. No terminal Mercado, o Expresso Tiradentes está parado. Já no terminal Dom Pedro II, algumas linhas foram desviadas pela avenida do Estado e avenida Exterior.

11h29 – Há lentidão em ambos os sentidos (Belo Horizonte e São Paulo) da Rodovia Fernão Dias devido a manifestações:

– no km 512, na região de Igarapé (MG);

– no km 589, na região de Carmópolis de Minas (MG);

– no km 617, na região de Oliveira (MG).

O tráfego está restrito na faixa 2. Os veículos seguem pela faixa 1. Na pista Sul (sentido São Paulo) há retenção do km 505 ao km 512, entre as regiões de São Joaquim de Bicas e Igarapé (MG); do km 588,2 ao km 589, na região de Carmópolis de Minas (MG); e do km 616,5 ao km 617, na região de Oliveira (MG).

Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), há lentidão do km 520 ao km 512, na região de Igarapé (MG); do km 592 ao km 589, na região de Carmópolis de Minas (MG); e do km 622,3 ao km 617, na região de Oliveira (MG). Ainda neste sentido, há retenção do km 653 ao km 649 e do km 640 ao km 636, na região de Santo Antônio do Amparo (MG), reflexo das manifestações, que também restringe o tráfego na faixa 2. Os usuários seguem pela faixa 1.

11h20 – Acesso ao porto de Santos está liberado, mas há retenção no km 63 da rodovia Anchieta, devido a uma barricada de pneus em chamas que restringe o tráfego. Veículos de passeio, entretanto, têm passagem liberada. (Por Luciano Bottini Filho).

11h16 – No Instagram, o leitor @mrentity postou, usando a hashtag #TransitoEstadao, uma foto do congestionamento na Marginal Pinheiros por volta das 9h, influenciado pelo protesto de caminhoneiros:

11h06 – RIO: Mais cedo, a BR-101 (que liga Rio de Janeiro ao Norte Fluminense) foi completamente interditada no trecho Manilha (Itaboraí). Entre 4h50 e 8h30, os caminhoneiros fecharam a via no sentido Rio de Janeiro. O engarrafamento na região atingiu quatro quilômetros – veículos puderam trafegar por uma via marginal, o que amenizou o congestionamento.

11h02 – RIO: Caminhoneiros fazem protesto neste momento em duas vias. Na rodovia Presidente Dutra, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos por volta das 10h, próximo à cidade de Barra Mansa, no centro-sul fluminense. O trânsito segue em duas pistas e há lentidão num trecho de um quilômetro, próximo ao local do protesto. Em Itaipava, na região serrana, a Rodovia Washington Luís, que liga o Rio a Juiz de Fora, tem trânsito em meia pista também nos dois sentidos desde as 8h. O tráfego é lento no local, informa a Concer, concessionária que administra a via. (Por Clarissa Thomé)

10h45- SÃO PAULO: Segundo CODESP, o acesso para o Porto de Santos via Av. Augusto Barata foi liberado e o tráfego de caminhões flui normalmente na região

10h30- ” Nós somos contra esse tipo de manifestação parando as estradas e interrompendo direito de ir e vir da população, esse é um movimento isolado”, afirma o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP) Manuel Souza Lima.

10h22- SÃO PAULO: Av. Paulista, Marginais Pinheiros e Tietê e Rodovias do Estado devem ser bloqueadas na greve geral marcada pelas centrais sindicais para ser realizada no próximo dia 11. Confira como serão os protestos na matéria exclusiva

10h20- Protestos de caminhoneiros já afetam indústrias, que prevêm reduzir a produção. Confira a matéria exclusiva

10h15- SÃO PAULO: SPtrans informa que as linhas que atendem ao Terminal Parque D. Pedro seguem operando. Ônibus estão fazendo os desvios pela Via Expressa e Av. do Estado. Ao todo, 73 linhas atendem o terminal

10h06- SÃO PAULO: Com a liberação da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, os caminhões já podem seguir para o Porto de Santos pela Rua do Adubo, em Guarujá. O acesso pela Av. Augusto Barata, em Santos, segue bloqueado por manifestantes, informa a CODESP

10h00- SÃO PAULO: Por volta das 9h30, a Polícia Militar começou a multar os cerca de 35 caminhoneiros da empresa BRFoods que ocupavam três faixas da pista local da Marginal Pinheiros. Grupo ficou assustado e a PM prometeu cancelar as multas caso eles desocupassem a via. Caminhoneiros saíram da via e seguiram para a empresa BRFoods, no Jaguaré (Werther Santana)

09H48- SÃO PAULO: Segundo a concessionária Ecovias, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni foi totalmente liberada em ambos os sentidos na altura da Praça do Pedágio, no km 250

09H42- Protestos organizados pelo Movimento União Brasil Caminhoneiro não tem apoio de outras entidades do setor. Confira a matéria exclusiva

09h36- SÃO PAULO: Segundo CET, a Marginal Pinheiros foi liberada em relação ao comboio de caminhoneiros que ocupava a pista local. Grupo liberou a via após negociar com a PM

09h33- SÃO PAULO: Além dos protestos de caminhoneiros, São Paulo tem protesto do Sindicato de Motoristas de ônibus, que bloqueiam o terminal de ônibus Parque Dom Pedro

09h23- Pelo menos 8 Estados registram paralisações nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Minas Gerais, Rio de Janeiro,Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná

09h06- Comboio de caminhoneiros segue parado na Marginal Pinheiros. Grupo ocupa a pista local e deixa apenas uma faixa para a passagem de carros de passeio e ônibus. Pista expressa da Marginal registra 15 km de lentidão, da Av. Interlagos até a Ponte Cidade Universitária

08h59- SÃO PAULO: Porto de Santos segue com os acessos bloqueados devido aos protestos. A operação de carga e descarga de mercadorias, contudo, segue normalmente, afirma a Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), responsável pela administração do terminal

08h46- SÃO PAULO: Comboio de 30 caminhões segue parado na pista local da Marginal Pinheiros. A Polícia Militar já chegou ao local e acompanha o protesto, que segue pacífico. Não há previsão para a liberação da via

08h40- SÃO PAULO: A Rodovia Cônego Domênico Rangoni está bloqueada há quase 24 horas. Interdição na altura do km 250, na Praça do Pedágio, gera 2 km de lentidão em ambos os sentidos, informa CET. Veículos de passeio e ônibus podem seguir pelo acostamento

08h33- Já são 23 estradas que sofrem os reflexos dos protestos de caminhoneiros que se seguem em todo o País

08h17- Protestos no Porto de Santos geram 4 km de congestionamentos na Rodovia Anchieta, da altura do km 60 ao 64, chegando até o Viaduto da Alemoa

08h14- Comboio de 30 caminhões que seguia pela Marginal Pinheiros decidiu parar, gerando mais transtornos para os motoristas que seguem pela via. Além disso, um acidente envolvendo a queda de um motociclista interdita a faixa esquerda da Marginal, próximo a Ponte Otávio Frias de Oliveira

08h08- União Brasil Caminhoneiro afirma que cerca de 90% dos caminhoneiros e transportadores de carga do país decidiram pelo protesto. Outros empresários e trabalhadores do setor, contudo, divergem do movimento

08h02- “Queremos tratamento especial por parte do governo federal para o ramo de cargas, pois sabemos que somos a mola aberta da economia”, afirma o presidente da União Brasil Caminhoneiro, Nélio Monteiro. Grupo crítica os subsídios do governo e redução de pedágios para empresas de ônibus enquanto o governo estadual de São Paulo pretende cobrar os caminhões por eixo suspenso

08h00- Para Monteiro, caminhoneiros que seguem na estrada é porque não sabiam do movimento já que, segundo ele, a orientação para os motoristas é não atrapalhar os outros usuários das rodovias

07h57- “Até o final do dia a probabilidade é que mais de 80% dos veículos pesados estejam estacionados no território nacional”, afirmou o presidente da União Brasil Caminhoneiro, Nélio Monteiro, em entrevista a Rádio CBN. Segundo ele, a recomendação é que os caminhoneiros deixem os veículos estacionados nas garagens. Ainda assim, comboio de 30 caminhões segue pela Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, e gera 11 km de lentidão na via

07h45- SÃO PAULO: Comboio de 30 caminhões segue lentamente pela Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco. Grupo já passou da Ponte Eusébio Matoso e deixa apenas a faixa da esquerda da pista local livre para carros de passeio e ônibus

07h42- SÃO PAULO: Caminhoneiros também protestam no Porto de Santos e provocam congestionamentos na chegada da cidade. Ontem, grupo bloqueou o acesso ao Terminal, confira a matéria exclusiva

07h29- Para evitar mais transtornos, a Justiça Federal no Rio de Janeiro proibiu ontem que as manifestações de caminhoneiros programadas para esta semana interrompam o tráfego nas rodovias federais de todo o País. Confira como foi a decisão da Justiça

07h26- Após bloquearem a Rodovia Castelo Branco por cerca de 15 horas ontem, grupo de caminhoneiros pretende voltar à via. Confira como foi a ocupação da rodovia na segunda-feira

07h22- SÃO PAULO: Caminhoneiros seguem agora pela Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. Grupo interdita 3 faixas da pista local nas proximidades da Ponte Eusébio Matoso. Os carros de passeio e ônibus e estão trafegando apenas na faixa esquerda da pista local

07h15- SÃO PAULO: A manifestação na Cônego Domênico Rangoni já gera 4km de congestionamentos para quem segue no sentido Guarujá. Lentidão vai do km 254 ao 250. Com bloqueio, os veículos de passeio podem passar pela praça do pedágio apenas pelo acostamento

07h10- MINAS GERAIS: As rodovias estaduais também são alvo de manifestantes. A MG-050 está interditada na altura dos municípios de Itatiaiuçu e Itaúna. Além disso, a pista sentido Belo Horizonte da BR-040, que liga a capital mineira a Brasília está fechada no km 517, na cidade de Ribeirão das Neves, devido a manifestação da população local

07h08- MINAS GERAIS: A BR- 381 está com bloqueios em Antônio Dias e João Monlevade. Já a Fernão Dias segue bloqueada em Igarapé, Carmópolis de Minas e Oliveira. A BR-040 registra interdições nos municípios de ConselheiroLafaiete e Matias Barbosa.

07h05- RIO DE JANEIRO: A BR-101 segue bloqueada no sentido Rio de Janeiro no km 297, na altura da cidade de Itaboraí. Bloqueio gera 4km de lentidão na via

07h00- Em meio às manifestações, Artesp adia cobrança por eixo suspenso de caminhoneiros nos pedágios. Confira a matéria

06h58- No estado de Minas Gerais a Rodovia Fernão Dias (BR-381) está com bloqueios em Conselheiro Lafaiete, João Monlevade, Oliveira, Carmópolis de Minas e Igarapé. Já na Bahia, a BR242 segue interditada na altura de Luis Eduardo Magalhães

06h57- As BRs 101 e 262 seguem bloqueadas no Espírito Santo, na altura das cidades de Icônia, Rio Novo do Sul e Viana. Em São Paulo apenas a Cônego Domênico Rangoni está bloqueada, na altura da praça do pedágio, no km 250. Já no Rio de Janeiro grupo interdita a BR 101, em Itaboraí.