Após mais de duas horas, o juiz-corregedor do Carandiru em 1992, Ivo de Almeida, foi dispensado na manhã desta terça-feira. Ele foi a primeira testemunha de defesa a depor no plenário do julgamento do massacre do Carandiru.

O juiz José Augusto Nardy Marzagão concedeu um intervalo de cinco minutos, antes que seja ouvida a próxima testemunha, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia.