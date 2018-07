Bombeiros controlam incêndio em fábrica no centro de SP

Atualizado às 9h25.

Foi controlado por volta de 8h40 deste domingo, 17, um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica na Rua Xavantes, altura do número 434, no Brás, região central de São Paulo.

De acordo com informações da CET, o fogo começou às 7h24. Pelo menos 17 equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local, fazendo o rescaldo.

A Rua Xavantes permanece interditada na região do incidente. A região tem diversas lojas e os bombeiros não informaram se o fogo atingiu outros estabelecimentos. Ninguém ficou ferido.



