Capitão da 2ª companhia da Rota à época é o primeiro réu a responder perguntas

Ronaldo Ribeiro dos Santos, capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru, é o primeiro réu a responder as peguntas do juiz José Augusto Marzagão. “Recebi a informação que a situação era insustentável”, disse.

Antes dele, 20 policiais militares se recusaram a responder aos questionamentos do juiz e dos promotores. “Me preservo no direito de permanecer calado”, disseram.

Segundo Santos, o coronel Ubiratan Guimarães deu ordem para ocupar o segundo pavimento do Pavilhão 9 da Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992. O coronel teria dito que os policiais deveriam “reagir no mesmo nível” que os presos. Ao ingressar no edifício, Santos portava um revólver e uma metralhadora, mas afirmou não ter usado a metralhadora.

Os que vieram em direção à tropa foram alvejados, confirmou o capitão. Ele disse ter visto clarões, mas não pôde afirmar se os presos portavam armas de fogo. “Eu gritava: volta para a cela! Alguns (detentos) obedeceram e outros se voltaram contra nós.” Santos afirmou ter atirado três vezes, sem saber se atingiu alguém. “Eu atirei em razão dos estampidos que vinham em nossa direção”. Santos estava acompanhado do soldado Osvaldo Papa e do cabo Paulo Estevão de Melo, os quais faziam a sua segurança.

Os policiais encontraram armas com os presos, de acordo com Santos. “Quando estava retornando para a entrada da gaiola, o tenente Dornelas (Aércio Dornelas Santos) me apresentou três armas.”

Antes de os presos serem levados ao pátio, o capitão e sua tropa saíram da penitenciária. “Nossa tropa é de embate. Acabou o embate, a gente se retira.”