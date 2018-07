Capitão da Rota à época do massacre é interrogado desde as 12h30

O juiz José Augusto Marzagão requisitou mais uma pausa, de cinco minutos, durante interrogatório de Ronaldo Ribeiro dos Santos, capitão da 2ª companhia da Rota à época do massacre do Carandiru. A sessão já foi retomada.

Ele é o primeiro réu a responder as peguntas do juiz José Augusto Marzagão e dos promotores, após 20 PMs recorreram ao direito de permanecerem calados.

Santos afirmou que chegou ao Carandiru por volta das 15h15, quando se reuniu com o diretor do Carandiru, Ismael Pedrosa. Depois de entraram no presídio, a ação não teria demorado mais que 20 minutos. “Quando saímos, ainda era dia”.

Os disparos no segundo pavimento do Pavilhão 9 vinham do corredor, e não das celas, conforme relato do capitão.