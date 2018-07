Cardeal argentino sofre enfarto em Roma, mas passa bem

CIDADE DO VATICADO (AP) – O cardeal argentino Jorge María Mejía sofreu um enfarto, mas se recupera bem, segundo informações do porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi.

Mejía, que completou 90 anos em janeiro, é um cardeal emérito que vive em Roma e gerencia os arquivos e bibliotecas da Santa Sé. Devido à sua idade, ele não participou do conclave que elegeu seu compatriota Jorge Mario Bergoglio como o novo papa Francisco.

Lombardi explicou que, devido ao enfarto, Mejía não assistiu o encontro do pontífice com os cardeais, que aconteceu nesta manhã na Sala Clementina, no Vaticano. Sem dar detalhes sobre o ocorrido, o porta-voz apenas afirmou que Mejía está se recuperando bem.