Celulares mudam cenário da Praça São Pedro

Fotos de multidão na Praça São Pedro no dia do anúncio do novo papa em 2005 – quando Joseph Ratzinger foi escolhido – e ontem – quando Jorge Bergoglio tornou-se o novo pontífice – mostram o quanto os aparelhos celulares se popularizaram nesses oito anos.

Em 2005, a imagem mostra apenas uma pessoa segurando um celular. Já na foto atual, os aparelhos podem ser vistos nas mãos de quase todos os fiéis que lotam a praça.

A imagem foi divulgada hoje na página do Facebook da NBC News.