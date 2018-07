Médicos fazem novo protesto contra governo federal na Avenida Paulista

Entidades médicas convocaram novos protestos nesta quarta-feira, 31, contra as recentes medidas do governo federal na área de saúde, como o Programa Mais Médicos, que trouxe profissionais estrangeiros para trabalhar no interior do País. Em pelo menos 12 Estados, o atendimento eletivo aos pacientes das redes pública e privada também foi suspenso. Em São Paulo, passeata reuniu quase mil profissionais e bloqueou o trânsito na Avenida Paulista.

Passeata dos médicos interrompe fluxo de veículos na Avenida Paulista, no sentido Consolação. Foto: Tom Oliveira-Instagram/Reprodução

20h38 – Há cerca de 15 minutos, médicos encerraram o protesto desta quarta-feira em frente à sede do Cremesp. Não houve registro de incidentes. (Bruno Deiro)

20h18 – De acordo com a CET, protesto dos médicos ocupa três faixas da Rua da Consolação, sentido centro, junto à Rua Caio Prado.

19h50 – A SPTrans informa que o protesto dos médicos na Rua da Consolação prejudica a circulação de ônibus na região.

19h37 – Manifestantes descem a Rua da Consolação até a sede do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp). Como haviam combinado com a PM, protesto bloqueou a Avenida Paulista somente no sentido Consolação. De acordo com os policiais que acompanham a passeata, ainda há entre 600 e 800 pessoas no protesto e não houve registro de confrontos. (Bruno Deiro)

19h29 – Médicos ainda bloqueiam a Avenida Paulista, no sentido Consolação, agora na altura da Praça do Ciclista, de acordo com a CET.

19h07 – De acordo com a Polícia Militar, 500 pessoas participam da passeata dos médicos contra o governo federal.

18h51 – Na Avenida Paulista, o reflexo da manifestação dos médicos são quase 2,7 km de congestionamento, no sentido Paraíso, entre a Rua da Consolação e a Praça Oswaldo Cruz.

18h47 – Segundo a SPTrans, ônibus voltam a circular normalmente na Avenida Brigadeiro Luís Antônio após a liberação do protesto dos médicos.

Médicos param a Avenida Paulista em manifestação contra o governo federal. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

18h31 – Passeata dos médicos interditou há pouco a Avenida Paulista, no sentido Consolação, na altura da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Grupo deve seguir pela Rua da Consolação até a Praça Roosevelt. Acompanhados por um carro de som, manifestantes carregam faixas e caixões simbólicos dos ministros da Saúde e da Educação, Alexandre Padilha e Aloísio Mercadante, e da presidente Dilma Rousseff. O grupo ainda carrega um boneco com um jaleco, que representa o Sistema Único de Saúde. (Bruno Deiro)