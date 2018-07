Cetesb multa Petrobrás em R$ 10 milhões após vazamento

Reginaldo Pupo, Especial para o Estado

SÃO SEBASTIÃO – A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) confirmou, em nota, ter multado hoje a Petrobrás em R$ 10 milhões, em consequência do vazamento de óleo no terminal marítimo da empresa em São Sebastião, ocorrido na última sexta-feira (05/04).

O vazamento atingiu 11 praias dos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba. A multa se baseia no Decreto 6.514/08, que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). A informação está no site oficial da estatal paulista do meio ambiente.

O óleo vazado no mar foi na direção norte do litoral paulista e atingiu as praias de Pontal da Cruz, Deserta, Cigarras, Arrastão, Ponta do Arpoador, Porto Grande e Prainha, no município de São Sebastião. Também chegou até as praias de Massaguaçu, Cocanha, Capricórnio e Mococa, no município de Caraguatatuba.

A causa da autuação foi o vazamento de óleo denso do tipo MF 380 (Marine Fuel 380), utilizado como combustível em navios. O acidente aconteceu por volta das 17h30 da sexta-feira, por falha operacional, durante o abastecimento de um navio no píer junto ao terminal da Transpetro, subsidiária da Petrobrás.

A Cetesb, através de suas equipes da Agência Ambiental de São Sebastião e do setor especializado de Atendimento a Emergências, disse que “acompanha e orienta as ações emergenciais em torno do acidente desde a sexta-feira, incluindo monitoramento aéreo, terrestre e marítimo. Os técnicos da Cetesb orientaram também os trabalhos de contenção e recuperação do óleo vazado, assim como vêm acompanhando as operações de limpeza das praias atingidas.

No total, cerca de 230 pessoas em terra e 70 no mar foram mobilizadas, além de 27 embarcações, utilizadas na instalação de barreiras absorventes e duas embarcações Egmopol para recuperação do óleo. Um helicóptero está sendo utilizado para sobrevoos de monitoramento”, diz a nota da estatal Cetesb.