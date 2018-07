Circulação de trens é interrompida na zona sul

Uma falha elétrica na Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na região de Jurubatuba, na zona sul, agrava a superlotação do ramal no fim da tarde desta segunda-feira, 18. O problema começou por volta das 17h, segundo a empresa, controlada pelo governo do Estado, e afetou até as 17h50 o trecho entre as Estações Grajaú, na zona sul, e Pinheiros, na zona oeste.

Porém, o percurso das composições entre as Estações Jurubatuba e Grajaú, na zona sul, ainda não havia sido restabelecido por volta das 17h50, informou a CPTM, pleno horário de pico.

De acordo com a empresa, o problema foi provocado “devido às fortes chuvas” que atingiram a capital na tarde desta segunda-feira. Em nota, a CPTM disse que “a equipe de manutenção já está atuando para restabelecer a circulação no menor tempo possível” e que os passageiros “estão sendo informados por meio do sistema de som das estações e trens”.