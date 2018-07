Chuva: Zonas leste, oeste e norte de SP estão em estado de atenção

Por Agência Estado e Nataly Costa, de O Estado de S.Paulo

As zonas leste, oeste e norte de São Paulo estão em estado de atenção por causa da chuva nesta terça-feira. Há 121 árvores caídas na cidade e milhares de pessoas estão sem energia, algumas desde a chuva de ontem.

A zona oeste concentra o maior índice de lentidão no trânsito, com 39 km de vias congestionadas, segundo a CET. No total, são 90 quilômetros de congestionamento na cidade. Há 114 semáforos inoperantes na cidade, somando os queimados e aqueles com amarelo intermitente.

Leia também: Temporal alaga vias, para trens e fecha Congonhas por 1h na segunda-feira

A forte chuva já causa cinco pontos de alagamento na cidade, de acordo com o boletim do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura atualizado às 15h30. Os pontos, todos ainda transitáveis e na região Oeste, estão na avenida Nações Unidas (Marginal Pinheiros), na altura da Ponte dos Remédios, sentido Interlagos-Castelo Branco; na rua Manoel Dutra, na altura da praça Quatorze Bis; na avenida Henrique Schaumann e na Praça Pan-Americana, em Pinheiros; e na Avenida Lineu de Paula Machado, no Butantã.