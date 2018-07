Após quase depoimento de quase 7 horas, acaba o primeiro dia do julgamento de Bola

22h35 – Seis horas e quarenta minutos foi o tempo que durou o depoimento da delegada Ana Maria Santos, que terminou neste momento. No final, a delegada agradeceu o defensor de Bola por ter mudado de postura e sido mais educado desta vez, já que, segundo ela, Quaresma é conhecido por suas atitudes grosseiras. Neste momento, o advogado virou as costas e, depois do fim dos trabalhos, foi abraçar a delegada. No final da sessão, o réu Marcos Aparecido foi autorizado a abraçar seus familiares. Ele se emocionou bastante e chorou compulsivamente, antes de deixar o Fórum de Contagem. Nesta terça-feira, o julgamento será retomado às 9h.

22h04 – Ércio Quaresma mostra uma pistola e pergunta se a delegada sabe se era de Bola. Ela disse que não sabe. O advogado, que disse ter perguntas para várias horas ainda de interrogatório, também questiona se a delegada sabia que Bola fazia um curso na noite do crime, e apresenta um lista de presença com o nome de Marcos Aparecido na Faculdade de Tecnologia Internacional. A delegada disse desconhecer o álibi e afirmou que escolas costumam dar presença a alunos ausentes. Reportagens publicadas em 2010 mostram que Bola deixou a faculdade, que fica, segundo Quaresma, na Pampulha, às 20h30. Porém, Eliza teria sido entregue a ele por Macarrão às 22h06.

21h30 – Quaresma perguntou se Ana Maria se lembra da versão dada por Bola sobre seu paradeiro no dia do crime. Ela disse que não. “Mas eu me lembro que o senhor Marcos Aparecido não quis, durante as investigações, esclarecer nenhum dado”. Ela também afirmou, respondendo ao advogado, que levantou toda a vida pregressa do ex-policial. E que alguns vizinhos relataram ter medo dele, razão pela qual não quiseram se identificar. “A noticia que se tem é que ele morava lá com a família, e que, por ocasião de ficar sabendo de uma diligência da polícia no local, os moradores da casa teriam saído às pressas”, afirmou. Pouco antes, a delegada foi questionada se, na condição de autoridade policial, ela acredita que Eliza foi esquartejada. Ana Maria disse que sim.

19h55 – A delegada Ana Maria Santos depõe há quase quatro horas. Ela tem sido bastante pressionada pelo advogado de defesa de Bola, Ércio Quaresma, cuja estratégia é apontar o que ele considera falhas no inquérito conduzido pela delegada na época do desparecimento de Eliza. Ele questionou insistentemente a delegada por não ter indiciado outros nomes que apareceram na quebra de sigilo telefônico dos envolvidos no caso. O advogado se referia principalmente aos policiais José Lauriano, o Zezé, e Gilson Costa. A delegada afirmou repetidas vezes que não os indiciou porque, na época, não havia elementos suficientes.

17h27 – Ércio Quaresma retornou à sala do júri, ficou alguns minutos sentado e demonstra nervosismo, circulando pelo salão. O réu Marcos Aparecido ouve o interrogatório da delegada de cabeça erguida. Ana Maria conta agora detalhes do depoimento prestado pelo então menor Jorge Luiz, primo de Bruno, que na época do desaparecimento de Eliza Samudio contou detalhes de como ela teria sido assassinada por Bola.

17h – A delegada Ana Maria Santos esta sendo interrogada pelo promotor Henry Vasconcellos. O advogado de defesa Ercio Quaresma pediu para deixar o fórum porque segundo ele sua esposa estava sendo assaltada e tinha uma arma apontada para a cabeça. Assim que ele saiu, o promotor pediu para constar em ata que Quaresma havia dito a mesma coisa no julgamento ocorrido em novembro.

16h – A juíza chamou finalmente o réu Marcos Aparecido dos Santos à sala do júri. Bola aparenta nervosismo. Também já foram sorteados os jurados do Conselho de Sentença, que é formado por quatro homens e três mulheres. Em instantes, terá início o interrogatório da delegada Ana Maria Santos.

15h50 – Na retomada dos trabalhos, a juíza Marixa Rodrigues indeferiu todos os questionamentos feitos pelo advogado de defesa de Bola, Ércio Quaresma, durante a preliminar. Quaresma havia questionado o fato de uma das juradas do julgamento de Bruno ter passado mal e isso não ter constado da ata. “O incidente não foi ocorrido durante os trabalhos. Embora a jurada tenha recebido atendimento médico, foi preservada sua incomunicabilidade’, afirmou a juíza.

Sobre o atestado de óbito de Eliza e a alegada falta de competência do Fórum de Contagem para realizar o julgamento, Marixa disse que esta é uma “questão já ultrapassada, nesta e em outras instâncias superiores”, que reconheceram a Comarca de Contagem como legítima para realização do júri.

Marixa também indeferiu alegação de cerceamento de defesa pela realização do julgamento sem a presença de Jorge Luiz Lisboa, o primo de Bruno arrolado como testemunha e que não compareceu, a exemplo do ocorrido no julgamento do goleiro. “Tendo residência fora desta comarca, não tinha obrigação de comparecer”, afirmou a juíza.

A juíza acolheu o pedido do promotor de Justiça de retirar dos autos imagens em que Bola aparece fortemente armado treinando policiais. Segundo Henry Vasconcellos, as imagens podem intimidar o conselho de sentença.



14h10 – Terminou há pouco a etapa das alegações preliminares da defesa e da Promotoria. Neste momento, a juíza deu um intervalo de uma hora para o almoço.

Primeiro, o advogado Ercio Quaresma criticou a atuação do Ministério Publico, comparando-a a Inquisição, e defendeu o adiamento do julgamento. Para ele, o motivo é a existência de investigações em andamento sobre a participação de outros supostos envolvidos no caso: os policiais José Lauriano, o Zeze, e Gilson Costa.

O promotor Henry Vasconcellos disse que as investigações “suplementares visam a mais ampla reunião de provas de coautoria de outros dois parceiros do réu”. Ele disse também que a defesa age como se estivesse antecipando a fase dos debates.

A testemunha que não havia comparecido ao Fórum de Contagem, o jornalista José Cleves, já foi encontrada e aguarda o momento de depor em uma sala no local.

11h12 – Neste início de julgamento, o advogado de Bola, Ércio Quaresma, chegou a pedir à juíza Marixa Rodrigues o adiamento do júri, o que ela negou.

Uma das testemunhas da defesa, o jornalista José Cleves, não compareceu, e os advogados solicitaram mais tempo para tentar localizá-lo. Este pedido a juíza acatou e, no momento, todos esperam a testemunha.

O depoimento de José Cleves faz parte da estratégia de tentar desqualificar o então chefe das investigações da época do desaparecimento de Eliza, delegado Edson Moreira. Para a defesa, Moreira, que hoje é vereador, tem uma perseguição pessoal com Bola.

Cleves foi acusado de matar a mulher, mas depois acabou inocentado. O caso também foi conduzido por Edson Moreira.

09h40 – Deve começar em breve o julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de assassinar e sumir com o corpo da amante do ex-goleiro Bruno, Eliza Samudio. Bola será julgado no Fórum Pedro Aleixo, em Contagem, o mesmo onde Bruno foi condenado a 22,3 anos de prisão no dia 8 de março e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, a 15 anos em novembro.

Com previsões de duração que vão de três dias a uma semana, o julgamento tem início com a apresentação dos pedidos da promotoria e dos advogados e com a formação do conselho de sentença.

Na sequência, serão interrogadas as testemunhas.

O Ministério Público, responsável pela acusação, arrolou a delegada Ana Maria dos Santos, que esteve à frente das investigações iniciais do caso; o primo de Bruno Jorge Luiz Lisboa Rosa; o ex-caseiro do goleiro João Batista Alves Guimarães e o ex-colega de prisão de Bola Jailson Alves de Oliveira, que denunciou a suposta existência de um plano do ex-policial para matar a juíza Marixa Rodrigues. Ele também relatou ter ouvido Bola confessar o crime na cadeia.

A defesa arrolou como testemunhas o corregedor geral da Polícia Civil, Renato Patrício Teixeira; o jornalista José Cleves; a delegada Alessandra Wilke, que trabalhou no caso; e a delegada Ana Maria dos Santos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas, deputado Durval Ângelo, também foi intimado.

