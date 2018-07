Confira a agenda do dia durante o conclave

Confira como será o dia de hoje para os cardeais que participam do conclave.

9h30 (5h30 de Brasília): Cardeais entram na Capela Sistina, rezam a liturgia e iniciam a votação. Duas votações estão previstas para o período da manhã, a não ser que o papa seja eleito já no primeiro escrutínio.

Se o papa for eleito na primeira votação, há fumaça branca por volta das 10h30 (6h30 de Brasília)

Se o papa for eleito na segunda votação, há fumaça branca por volta do meio dia (8h de Brasília)

Se o papa não for eleito no período da manhã, há fumaça preta por volta do meio dia (8h de Brasília)

12h (8h de Brasília): Cardeais voltam para Santa Marta para almoçar

16h (12h de Brasília): Cardeais retornam para a Capela Sistina

Se o papa for eleito na primeira votação da tarde, há fumaça branca por volta das 17h30 (13h30 de Brasília)

Se o papa for eleito na segunda votação da tarde, haverá fumaça branca por volta das 19h (15h de Brasília)

Se o papa não for eleito na segunda votação da tarde, haverá fumaça preta por volta das 19h (15h de Brasília)

19h30 (15h30 de Brasília): Cardeais voltam a Santa Marta para jantar