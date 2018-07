Cristina faz visita de surpresa a Dilma em Roma

Jamil Chade

ROMA – A agenda de Dilma Rousseff já havia sido concluída nesta terça-feira, 19, e ela já estava tomando sopa no quarto em Roma. Mas, de surpresa, a comitiva da presidente argentina Cristina Kirchner avisou que passaria no hotel da brasileira, pegando até mesmo o ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da presidência, de surpresa. “Cristina aqui… tem certeza?”, disse o ministro.

O encontro não durou mais de 15 minutos e as duas – embora não tenham anunciado o encontro na agenda de suas viagens – fizeram questão de descer até o saguão do hotel para dar um beijo diante dos fotógrafos e jornalistas, que acabaram descobrindo a presença de Kirchner no local.

O conteúdo do encontro não foi revelado. Dilma apenas explicou que as duas não haviam falado durante a passagem por Roma. “Ela veio só se despedir”, disse Dilma. Cristina evitou responder aos jornalistas e, quando foi questionada sobre o Mercosul, apenas disse: “Arriba, Arriba (Pra cima, pra cima)”. Cristina Kirchner está em Roma para acompanhar a posse do novo papa, o argentino Jorge Bergoglio, seu adversário político.