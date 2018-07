Deputado Major Olimpio Gomes diz ter certeza da absolvição dos 26 réus

O deputado Major Olimpio Gomes (PDT-SP), da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, diz ter certeza da absolvição do 26 réus, acusados pela morte de 15 detentos no segundo pavimento do 9° Pavilhão da Casa de Detenção de São Paulo, em outubro de 1992. “Eles agiram no estrito cumprimento do dever legal. Aqueles que enfrentaram a polícia foram feridos ou mortos. Havia mais de mil presos no local.”

O deputado afirma que vai dividir seu tempo entre o julgamento e as sessões na Assembleia Legislativa.

Confira o depoimento do Major Olimpio Gomes, registrado por Luciano Bottini Filho.