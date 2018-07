Segunda testemunha de defesa a ser ouvida nesta terça-feira, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia era juiz da Corregedoria na época do massacre. Assim como a testemunha Ivo de Almeida, Torres Garcia teria consentido com a invasão da polícia militar no Pavilhão 9 no dia 2 de outubro de 1992. Ele afirmou, no entanto, que a decisão foi única e exclusivamente da PM.

No total, seis testemunhas de defesa devem ser ouvidas hoje.