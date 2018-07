Desembargador Ivo de Almeida é a primeira testemunha de defesa a depor

Um pouco antes das 10h, o julgamento do massacre do Carandiru foi retomado no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. A primeira testemunha de defesa a ser ouvida é o desembargador Ivo de Almeida, que no dia do episódio na Casa de Detenção se reuniu com com o coronel Ubiratan Guimarães e com o juiz Fernando Antônio Torres Garcia, entre outros, para avaliar a situação no presídio.

Segundo Almeida, “não havia verbalização” possível com os detentos. Ele afirmou que a polícia tentou negociar com os presos no Pavilhão 9, sem sucesso.

Almeida disse que foi preciso arrombar o portão do Pavilhão 9 porque barricadas impediam a passagem dos policiais. Ao entrar, diz ter encontrado alguns mortos. “Não muitos, talvez 6 ou 7” – resultado da briga entre os presos, conforme seu relato.