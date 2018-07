Detento à época do massacre, testemunha de acusação é ouvida sem a presença dos réus

Para a primeira testemunha de acusação ser ouvida, o juiz, José Augusto Marzagão, pediu para que os réus se retirassem do salão. A testemunha, Antonio Carlos Dias, era detento na época do massacre.

Quase todos os 260 lugares do plenário estão vazios para o julgamento dos 26 réus acusados pela morte de 15 presos na invasão ao segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru em outubro de 1992.



No plenário, à direta, encontra-se a defesa, liderada pela advogada Ieda de Souza. No meio, o juiz presidente do júri, José Augusto Marzagão, e os promotores do caso. Os jurados não podem ser filmados.

Não houve manifestações ou protestos em frente ao Fórum da Barra Funda na manhã desta segunda-feira.