Dilma vai ao Vaticano para missa de posse do papa Francisco

RAFAEL MORAES MOURA / BRASÍLIA – O porta-voz do Planalto, Thomas Traumann, anunciou há pouco que a presidente Dilma Rousseff aceitou o convite do Vaticano e irá participar, na próxima terça-feira, da missa a ser celebrada pelo novo Papa, Francisco, o argentino Jorge Mario Bergoglio. Essa será a missa que significa o início do pontificado.

A diplomacia do Vaticano está empenhada em conseguir que os principais países católicos enviem seu mais alto escalão para a solenidade, e o Brasil é uma das prioridades, ao lado da Argentina. Ontem, em nota, a presidente Dilma cumprimentou o novo Papa e a Argentina.

“Em nome do povo brasileiro, congratulo o novo papa Francisco I e cumprimento a Igreja Católica e o povo argentino. Maior país em número de católicos, o Brasil acompanhou com atenção o conclave e a escolha do primeiro papa latino-americano”, disse.