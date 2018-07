Em 19 dias, chove o esperado para o mês inteiro em SP

Até a meia-noite de ontem, a cidade de São Paulo já contabilizou um volume médio de chuvas de 215,5 milímetros, o que equivale a 99,3% da média climatológica esperada para o mês, de 215,7mm. Os números são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Em algumas regiões, essa média já foi ultrapassada. Só na região abrangida pela Subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste, já choveu 246,1 mm. No Jabaquara, na zona sul, a precipitação chegou aos 315,4 mm. O recorde de chuva até agora foi na região do Carandiru, na zona norte, onde os medidores registraram com 352 mm de chuva em 19 dias.