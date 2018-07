Ex-sargento começa a ser interrogado no Fórum da Barra Funda

Os trabalhos foram retomados no Fórum da Barra Funda com o interrogatório de Marcos Antônio de Medeiros, sargento à época do massacre do Carandiru, em 1992.

Medeiros afirmou ter efetuado três ou quatro disparos ao ingressar no segundo pavimento Pavilhão 9 da Casa de Detenção. Ele estava na posição de retaguarda e teria atirado apenas no final do corredor, mas não soube dizer se atingiu alguém. O ex-sargento também afirmou que viu três ou quatro PMs feridos no local. Ele portava um revólver e uma metralhadora.

Em comum com o depoimento dos outros dois réus, Medeiros afirmou que a ação dentro do presídio durou cerca de 20 minutos; que os policiais feridos só foram socorridos após a ação; e que efetuou entre três e quatro disparos, mas não sabe se atingiu alguém.