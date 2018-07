O secretário de Segurança à época do massacre do Carandiru, Pedro Franco de Campos, é a quinta testemunha de defesa a ser ouvida nesta terça-feira no Fórum da Barra Funda. Os trabalhos do júri foram retomados após cinco minutos de intervalo.

Três desembargadores testemunharam, além do ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho.