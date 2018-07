Falha provoca lentidão na Linha 4 do Metrô de SP

Por Caio do Valle

Quem usa a Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo precisa de paciência na tarde desta segunda-feira, 25. Um problema no ramal faz com que os trens circulem com velocidade reduzida entre as Estações Pinheiros e Faria Lima.

De acordo com a concessionária ViaQuatro, responsável pela operação na linha, houve “um problema técnico localizado” às 16h06. A empresa, porém, não especificou o problema, apesar de questionamento enviado pela reportagem.

A normalização da operação da linha começou às 16h18, ainda segundo a ViaQuatro.