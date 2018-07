Famosos lamentam pelo Twitter morte de Emílio Santiago

Artistas e famosos comentaram no Twitter a morte do cantor Emílio Santiago, que estava internado desde o dia 7 de março no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio. Ele havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e morreu na manhã desta quarta-feira, 20, aos 66 anos.

Músicos postaram mensagens de pesar pelo falecimento do sambista, autor do projeto “Aquarela Brasileira”, iniciado em 1988, com sete volumes dedicados à música popular brasileira. A cantora Luciana Mello, filha do músico Jair Rodrigues, agradeceu o apoio de Santiago no início da sua carreira: “#EmilioSantiago me deu a maior força no início de minha carreira, no meu 1º cd!”. Já o músico Ed Motta escreveu em sua conta que ” o maior cantor do Brasil, Emílio Santiago, partiu par a o plano espiritual”.

Veja alguns mensagens de famosos no Twitter sobre a morte de Emílio Santiago:

Ed Motta

@EdMotta

O maior cantor do Brasil Emilio Santiago partiu para o plano espiritual. Nos céus ele sempre esteve é um gigante. Que tristeza meu Deus.

Gabriel Chalita

@gabriel_chalita

Morreu Emílio Santiago. Um cantor fantástico.

Gloria Perez

@gloriafperez

triste demais com a morte do #emiliosantiago

Luciana Mello

@lumellonega

#EmilioSantiago me deu a maior força no início de minha carreira, no meu 1º cd! Sou fã #1 desse grande cara! Caramba, que dia triste.

Marcelo Serrado

@marceloserrado1

Triste com a morte do grande Emilio Santiago!Linda voz !!!!

Daniela Mercury

@danielamercury

A música brasileira acorda em descompasso com a perda de Emílio Santiago. Fica a lembrança da sua bela voz e repertório inesquecível!