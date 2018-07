Francisco almoçará com Bento XVI

VATICANO (AP) – O papa Francisco visitará seu predecessor no retiro papal em Castel Gandolfo no sábado que vem. Trata-se de uma reunião ansiosamente aguardada pela novidade de ter, lado a lado, o papa reinante e o papa emérito. Ele também se encontrará com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

No dia 23, Francisco irá de helicóptero até Castel Gandolfo, onde almoçará com Bento XVI, antes de retornar para o Vaticano, disse hoje em uma declaração.Já o encontro com Cristina Kirchner será na segunda-feira, véspera de sua missa de inauguração, segundo o Vaticano.

O ex-cardeal Jorge Mario Bergoglio tem sido um crítico assumido dos Kirchner, que aprovaram medidas liberais como a permissão do casamento gay e a adoção de contraceptivos gratuitos para todos.