Gaivota pousa na chaminé da Capela Sistina e rouba atenção

AP – Ainda sem a definição do nome do novo papa, uma gaivota roubou a cena durante a manhã no conclave papal. A vigília para ver a fumaça transformou-se em observação do pássaro na Praça São Pedro, depois que a gaivota pousou no topo da chaminé que deverá soltar em breve a fumaça que anunciará o novo pontífice.

Do alto do telhado da capela, a gaivota tinha uma vista privilegiada do mar de peregrinos que esperam ansiosamente na chuva pela definição do novo papa.

Diante da tensão, o pássaro ofereceu um alívio cômico. O turista de Dublin Harry Sheeran brincou que a gaivota está “mais próxima do paraíso do que nós”. Minutos depois de ter aparecido, o pássaro inspirou uma enorme quantidade de manifestações no Twitter.